“La storia TARGAta Palmi”: due passeggiate per scoprire chi si cela dietro i nomi delle targhe palmesi

Due passeggiate serali per riscoprire Palmi attraverso i nomi incisi sulle targhe che ogni giorno accompagnano la vita della città. Nasce da questa idea “La storia TARGAta Palmi”, l’iniziativa dell’Associazione “Amici di Gisa”, in programma il 12 e 14 agosto, a cura del presidente dell’associazione, Mimmo Surace, con la partecipazione di Deborah Serratore. L’obiettivo è andare oltre la semplice indicazione toponomastica e trasformare vie, piazze, edifici e luoghi pubblici in una sorta di libro aperto sulla memoria cittadina. Ogni targa diventerà infatti l’occasione per fermarsi e raccontare chi fosse la persona alla quale quel luogo è stato intitolato, ricostruendone il legame con Palmi o spiegando perché il suo nome sia entrato nella memoria collettiva.

Il primo itinerario è in programma mercoledì 12 agosto, con partenza simbolica alle ore 21 dallo Stadio Comunale “Giuseppe Lo Presti”. Proprio da Giuseppe Lo Presti prenderà avvio il racconto, che proseguirà attraverso le figure di Mario Bagalà, Nicola Gullì, Domenico Augimeri, Nicola Antonio Manfroce, Vittorio Gassman, Giuseppe Garibaldi, Nicola Pizi, Josemaría Escrivá de Balaguer e Domenico Zappone.

Mimmo Surace si occuperà di raccontare la storia e l’importanza dei personaggi ricordati, mentre Deborah Serratore accompagnerà il percorso con la lettura di scritti degli stessi autori o di testi dedicati alle figure raccontate. A rendere ancora più diretto il legame con la memoria saranno anche le testimonianze dei familiari di alcuni dei protagonisti, chiamati a restituire un volto e una dimensione umana ai nomi incisi sulle targhe.

Il viaggio continuerà venerdì 14 agosto con un secondo itinerario dedicato ad altre otto personalità: Rocco Pugliese, Antonio Altomonte, Felice Battaglia, Giuseppe Cotugno, Domenico Topa, Domenico Antonio Cardone, Antonino Basile e Giuseppe Saffioti, conosciuto come Gisa. Proprio la figura di Giuseppe Saffioti “Gisa” assume un significato particolare per l’associazione promotrice, che ha scelto di legare a lui la propria denominazione. La tappa dedicata a Gisa consentirà di raccontarne la storia inserendola nello stesso percorso di recupero della memoria che anima l’intera iniziativa.

Dalla toponomastica alla storia viva della città

I nomi scelti appartengono a epoche e ambiti molto differenti. Alcuni sono strettamente intrecciati alla storia palmese, altri fanno parte della storia nazionale o internazionale, ma tutti hanno lasciato una traccia visibile nella toponomastica della città. L’intento dell’iniziativa è quindi quello di superare il semplice nome inciso su una targa e restituire, attraverso brevi racconti, la persona e il contesto storico ai quali quella denominazione rimanda.

“La storia TARGAta Palmi” si inserisce nel programma estivo dell’Associazione “Amici di Gisa” dedicato alla memoria cittadina. L’associazione prova così a trasformare la conoscenza storica in un’esperienza da vivere direttamente per le strade, attraverso una passeggiata serale nei luoghi dove sono affisse le targhe dedicate agli uomini che hanno scritto pagine della storia di Palmi.

Il messaggio che accompagna le due serate sintetizza lo spirito dell’iniziativa: “Camminiamo insieme nella memoria. Palmi è la sua storia”. Per incontrare la storia, dunque, questa volta non servirà entrare in un museo: basterà camminare per Palmi e fermarsi davanti a una targa per leggere quel nome con occhi diversi.