La scelta Giannetta in Futuro Nazionale continua a produrre conseguenze: un Consigliere di Bagnara lascia il gruppo dell’Onorevole

Il consigliere comunale di Bagnara Calabra, Rocco Fedele, ha annunciato ufficialmente la propria uscita dal gruppo politico “Ogni Giorno Calabria”. Una decisione, spiega lo stesso esponente politico, maturata dopo una riflessione sul proprio percorso e sulla necessità di mantenere una collocazione politica coerente con i propri valori. “Si tratta di una scelta ponderata e dettata dalla coerenza del mio percorso – dichiara il Consigliere Fedele – poiché avverto la necessità imprescindibile di continuare a militare e gravitare in un alveo politico che sia il più moderato possibile, saldamente ancorato ai valori democratici sanciti nella nostra costituzione”.

Alla base della scelta c’è dunque la contrarietà rispetto alla recente adesione dell’onorevole Domenico Giannetta al movimento Futuro Nazionale. Nonostante la divergenza sulla linea politica, Fedele sottolinea però di mantenere un rapporto di stima nei confronti del deputato regionale, riconoscendone il ruolo e l’impegno sul territorio. “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’Onorevole Giannetta per la vicinanza politica che ha sempre dimostrato verso il territorio di Bagnara augurandogli le migliori soddisfazioni, sia sul piano umano che su quello politico. La sua esperienza, il legame con il territorio e la sua serietà restano comunque una risorsa importante per tutta la Calabria”.

Fedele conferma comunque la volontà di continuare il proprio impegno amministrativo e politico a favore del territorio, proseguendo il mandato da consigliere comunale e mantenendo, almeno in questa fase, una posizione autonoma rispetto ai partiti. “Continuerò ad essere impegnato politicamente per il territorio di Bagnara e della Costa Viola – conclude Fedele – proseguendo nel mandato di Consigliere Comunale e in attesa che il quadro politico nazionale trovi una definizione più chiara. Rimango momentaneamente libero da qualsiasi vincolo partitico ed esclusivamente dedicato all’interesse del mio paese”.