La Russia prepara un nuovo attacco di terre su Kiev. Tusk: “momento critico per Ucraina, Polonia e intera regione”

La Russia starebbe preparando un nuovo attacco terrestre verso Kiev, nonchè verso Chernihiv. L’Ucraina avrebbe ricevuto delle informazioni al riguardo. A rivelarlo è stato un alto funzionario a Bloomberg. Non ci sono date concrete o segni che le unità d’attacco russe si stiano radunando vicino ai confini settentrionali dell’Ucraina. Tuttavia, secondo Pavlo Palisa, vicedirettore dell’ufficio presidenziale ucraino, la leadership militare di Mosca sta elaborando determinate valutazioni.

“I prossimi 7-8 mesi potrebbero diventare critici per la sicurezza dell’Ucraina, della Polonia e dell’intera regione: ci sono segnali di seri preparativi da parte della Federazione Russa per un’escalation delle tensioni”, ha dichiarato il Primo Ministro polacco Donald Tusk.

“Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, mi ha appena trasmesso la sua valutazione della situazione nella regione e sul fronte ucraino-russo. Come avevo avvertito, l’escalation da parte della Russia sta procedendo. L’Ucraina ha bisogno di un maggiore sostegno aereo, che ha anche un significato per la nostra sicurezza. Questo è un compito per tutta l’Europa. I prossimi sei mesi saranno decisivi e noi, come Polonia e NATO, dobbiamo essere preparati a vari scenari. Non possiamo escludere provocazioni da parte della Russia nei confronti di uno dei membri della NATO“, ha concluso Tusk.