La Reggina? E’ anche in Australia! Tifoso amaranto a Perth. E Pippo Inzaghi lo vede e gli firma la sciarpa | VIDEO

La Reggina è ovunque, letteralmente ovunque. Lo sappiamo, ma a volte ce ne dimentichiamo. Non solo Reggio, non solo Calabria, non solo Italia. Quante volte ci capita di beccarla anche oltre Oceano, in America. Quante volte documentiamo la presenza di simboli amaranto in Nord Europa. Ora, però, e questo è certificato, la troviamo anche in Australia. A Perth, precisamente, dove si trovano in tournée estiva Juventus, Inter, Milan e Palermo. Ma cosa ci fa la Reggina a Perth? Un ragazzo di lì, con il padre originario di Reggio Calabria, è stato visto con la maglia della Reggina addosso e con una sciarpa, probabilmente incuriosito per la presenza di squadre italiane nel continente oceanico.

Pippo Inzaghi, presente con il suo Palermo, è stato subito avvisato: “mister, c’è un ragazzo con la maglia della Reggina”. E allora quale migliore occasione per andare ad apporre un autografo su una maglia e una sciarpa che a Superpippo – seppur per una sola stagione – ha lasciato bei ricordi. Tra l’altro, questo episodio rinsalda sempre più il “legame” recente tra Palermo e Reggina: non solo Inzaghi, ma anche giocatori come Pierozzi o Hernani, arrivato questa estate.

Questo è il video del momento in cui Inzaghi firma la maglia al ragazzo con la maglia della Reggina.