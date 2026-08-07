La Polisportiva Leukos presenta la nuova stagione della Scuola Calcio: al via le iscrizioni gratuite per i nuovi corsi

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Scuola calcio della Leukos, realtà affiliata alla Genoa Academy, pronta ad accogliere bambini e ragazzi per una nuova stagione dedicata allo sport, alla crescita e al divertimento. Con il motto “Dove talento, divertimento e valori crescono insieme”, la società rinnova il proprio impegno nella formazione dei giovani calciatori attraverso un percorso tecnico ed educativo seguito da uno staff qualificato, composto da allenatori in possesso delle qualifiche Uefa B e Uefa C e da laureati in Scienze motorie.

La scuola calcio si rivolge a diverse fasce d’età, accompagnando i giovani atleti lungo un percorso strutturato che parte dai Primi calci, riservati ai bambini nati nel 2018 e 2019, e prosegue con le categorie Pulcini per i nati nel 2016 e 2017, Esordienti per il 2014 e 2015, Under 15 per il 2012 e 2013 e Under 17 per il 2010 e 2011. Il progetto garantisce continuità fino alla Prima Squadra, impegnata nel campionato di Terza categoria.

Non solo calcio: mental coach e nutrizionista nel percorso dei ragazzi

L’attività della Leukos non si limita agli aspetti strettamente calcistici. La società propone infatti periodici incontri con il mental coach Michelangelo Marino e con la nutrizionista Luana Riggio, con l’obiettivo di affiancare alla preparazione sportiva anche un percorso dedicato al benessere psicologico e alla corretta educazione alimentare dei ragazzi. Alla base del progetto vengono indicati valori come educazione, crescita tecnica, fair play, passione e spirito di squadra, principi che accompagnano il lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo. Le attività si svolgeranno presso il campo sportivo “Pepè Nocera”, nella frazione di Lazzaro, nel comune di Motta San Giovanni.

Per favorire l’ingresso di nuovi giovani nel progetto, l’Asd Polisportiva Leukos ha previsto l’iscrizione gratuita per i nuovi tesserati e offre a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a una prova gratuita, così da conoscere direttamente l’ambiente, lo staff tecnico e il metodo di lavoro della società. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 350 845 0559.

La Leukos, presieduta da Tonino Foti e Domenico Polimeni, continua così a investire nella crescita delle nuove generazioni con l’obiettivo di formare non soltanto calciatori, ma anche ragazzi responsabili e consapevoli, capaci di vivere lo sport come occasione di crescita umana e sociale.