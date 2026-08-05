La Nave Palinuro incanta Scilla: lo storico veliero della Marina Militare attraversa lo Stretto | FOTO E VIDEO

La Nave Palinuro, uno dei velieri più affascinanti e rappresentativi della Marina Militare Italiana, è stata avvistata ieri, 4 agosto 2026, nelle acque antistanti Scilla, regalando uno scenario di grande suggestione lungo la costa calabrese dello Stretto. Il passaggio della storica nave scuola non è passato inosservato. La sua elegante sagoma, con gli alberi e le vele che ne caratterizzano l’inconfondibile profilo, è stata immortalata nelle foto e nel video di Graziano Tomarchio, che documentano la presenza dell’unità navale davanti a uno dei tratti costieri più affascinanti della Calabria.

Nave Palinuro a Scilla, uno spettacolo nelle acque dello Stretto

La comparsa della Nave Palinuro a Scilla ha attirato l’attenzione di residenti, turisti e appassionati del mare. Il veliero ha attraversato uno scenario naturale particolarmente suggestivo, dominato dal promontorio scillese e dalle acque dello Stretto di Messina. La presenza dell’unità della Marina Militare ha reso ancora più spettacolare il panorama estivo della Costa Viola. Le immagini mostrano la nave in navigazione davanti alla costa, offrendo un colpo d’occhio capace di unire il fascino della tradizione marinara italiana alla bellezza del paesaggio di Scilla.

La storica nave scuola della Marina Militare Italiana

La Palinuro è una storica nave scuola della Marina Militare, utilizzata principalmente per l’addestramento degli allievi sottufficiali. A bordo, i giovani marinai acquisiscono esperienza nelle attività di navigazione, nella gestione delle vele e nella vita quotidiana in mare. L’unità rappresenta una vera e propria scuola galleggiante, nella quale la formazione tecnica si accompagna ai valori della disciplina, della collaborazione e dello spirito di squadra. La navigazione sulla Palinuro permette agli allievi di confrontarsi direttamente con le regole e le difficoltà della vita a bordo di un grande veliero.

Un simbolo della tradizione marinara italiana

Per storia, fascino e caratteristiche, la Nave Palinuro è considerata una delle unità più rappresentative della flotta italiana. La sua notorietà è seconda soltanto a quella della celebre Amerigo Vespucci, la nave scuola più conosciuta della Marina Militare Italiana. Il veliero continua a svolgere un ruolo importante nella formazione dei futuri sottufficiali e nella promozione della cultura marittima nazionale. Ogni sua apparizione lungo le coste italiane diventa un evento capace di richiamare l’attenzione del pubblico e degli appassionati. Il passaggio davanti a Scilla, documentato dalle immagini di Graziano Tomarchio, ha così regalato alla città e ai visitatori uno spettacolo particolarmente suggestivo, nel cuore di uno dei paesaggi marittimi più celebri e affascinanti del Mediterraneo.