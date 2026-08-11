La moda sfila in strada a Girifalco: Rocco Vitaliano porta la Calabria in passerella

Una serata di eleganza, bellezza, artigianato e moda che ha saputo trasformare via Roma di Girifalco, in provincia di Catanzaro, in una splendida passerella a cielo aperto. “Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la sfilata d’alta moda “Girifalco D’Amare” – sottolinea Rocco Vitaliano, titolare di “Vitaliano couture”, che ha realizzato gli abiti portati in passerella -: Uno spettacolo promosso dall’Amministrazione Comunale di Girifalco e dal Gal Serre Calabresi a dimostrazione di quanto sia importante investire sul talento per effettuare promozione del territorio. Grazie anche ai professionisti, alle modelle e ai modelli, alle tessitrici, alle collaboratrici, alle sarte, ai sarti, ai partner e alle attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa. Ciò che si è visto in passerella è solo la punta dell’iceberg. Dietro quei pochi minuti di luce c’è un mondo intero.

Nulla è lasciato al caso. Il pubblico ha visto la magia, i riflettori, l’eleganza fluire come se fosse tutto naturale. Ma la verità è che dietro una sfilata ci sono mesi e mesi di preparazione instancabile. E’ una macchina, un ingranaggio con persone straordinarie, ognuna con un ruolo fondamentale. Dietro ai sorrisi, alle risate e alle battute scambiate nei momenti di pausa tra una prova e l’altra, ci sono momenti estenuanti affrontati con passione: tempo, sudore e sacrifici invisibili dedicati a ogni singolo dettaglio ma con un solo identico scopo, far sognare e stupire“.

“Vitaliano couture” non è solo abiti. È l’anima di una terra, di una identità e di una cultura. Ogni tessuto, ogni cucitura, ogni sfumatura racconta esattamente le origini e la passione viscerale che lega Rocco Vitaliano alle proprie radici. Giovane maestro d’arte girifalcese, Vitaliano ha regalato alla sua comunità uno spettacolo con cui ha deciso di raccontare la sua terra attraverso le fibre naturali come la seta, il lino e la ginestra e attraverso le lavorazioni sartoriali, unendo moda, artigianato e spettacolo. Rocco ha saputo trasformare la creatività in un percorso concreto, grazie al proprio talento, gusto e professionalità con cui effettua ogni sua scelta.

La serata è stata impreziosita dalla presenza del super ospite e volto noto della tv e del mondo social Luca Onestini. Luca ha indossato un bellissimo abito firmato Vitaliano couture e ha esaltato la bravura di Rocco coinvolgendo i cittadini presenti con il suo brillante entusiasmo. Con il suo carisma, la sua energia e la sua simpatia travolgente, Luca ha celebrato lo stile, la bellezza e l’eccellenza delle creazioni Vitaliano couture, un patrimonio di conoscenze, passione e identità che merita di essere conosciuto e valorizzato.

Pietro Marino, presidente della Camera della Moda Artigiana Calabrese, evidenzia: “Rocco rappresenta una delle espressioni più autentiche della nuova moda artigianale calabrese, un giovane stilista che ha saputo trasformare il profondo legame con la propria terra in un linguaggio creativo capace di coniugare tradizione e contemporaneità.

È stato particolarmente interessante conoscere il suo lavoro e la ricerca che accompagna ogni sua creazione. I suoi abiti prendono vita esclusivamente da fibre naturali, selezionate con cura e lavorate nel rispetto della qualità, della sostenibilità e della persona. Una scelta che testimonia una precisa filosofia produttiva, nella quale bellezza, etica e artigianalità procedono insieme. Nei suoi capi si ritrova il valore della memoria, l’eleganza delle lavorazioni artigianali e una continua ricerca stilistica che guarda al futuro senza mai dimenticare le proprie radici.

Sono sempre più convinto che il futuro della nostra regione passi dalla valorizzazione di talenti come Rocco Vitaliano, conoscendone da vicino il lavoro, per creare relazioni, favorire collaborazioni e costruire una rete capace di promuoverli dentro e fuori i confini regionali“.

Il prossimo obiettivo di Rocco, infatti, è proprio quello di creare una squadra di professionisti di Girifalco e di altre province da riunire in un “gruppo” per poter semplificare le scelte dei propri clienti e soddisfare i loro sogni e desideri con proposte di stile e con la garanzia della qualità nel rispetto della tradizione locale. Il nuovo Gruppo “Vitaliano couture” formato da sarte, parrucchieri, fioristi, fotografi, ristoratori, artigiani e rivenditori di oggettistica, articoli da regalo e bomboniere, service audio/luci, dee jays per una nuova missione: fare squadra, sostenere le imprese locali, per offrire proposte complete sia sul territorio e, se richiesto, anche nel resto della regione, dell’Italia ed all’estero, considerando le prime richieste già arrivate a Rocco Vitaliano, uno straordinario ambasciatore della Calabria nel mondo.

Rocco Vitaliano lancia la nuova campagna di adesioni al proprio gruppo e, inoltre, è disponibile ad avviare anche partenariati strategici con agenzie organizzatrici di eventi, cerimonie e matrimoni di tutta l’Italia e di altri paesi esteri.

Rocco è pronto per avviare importanti e proficue collaborazioni commerciali con prestigiosi rivenditori e rappresentanti italiani e stranieri del lusso e dell’alta moda.

Per ogni abito, infatti, è disponibile una scheda tecnica contenente informazioni dettagliate sull’intera filiera di produzione dei tessuti auto prodotti al telaio artigianale calabrese utilizzati per la loro realizzazione, a garanzia dell’autenticità ed esclusività indiscutibile. E’ giunto il momento di dare vita ad una rete vendita regionale, nazionale ed internazionale affinché tutti possano avere l’opportunità di godere delle creazioni e dei servizi “Vitaliano couture”.