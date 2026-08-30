La memoria di Pistunina resta viva, a un mese dalla tragedia Messina si stringe nel ricordo

A un mese dalla tragedia di Pistunina, Messina si ferma ancora una volta nel ricordo delle vittime e di quei giorni segnati dal dolore, dall’attesa e dalla speranza. Il sindaco Federico Basile ha voluto affidare alla memoria collettiva della città una riflessione intensa su quanto accaduto, ricordando le persone coinvolte, il lavoro dei soccorritori e la sofferenza delle famiglie che da quel momento convivono con una perdita impossibile da colmare. La ferita lasciata dalla tragedia resta profonda e attraversa l’intera comunità messinese. A distanza di trenta giorni, il pensiero dell’amministrazione comunale va soprattutto a chi ha perso una persona cara e a chi continua a fare i conti con un dolore che il tempo non può cancellare.

Il ricordo di quei giorni drammatici tra macerie, silenzio e speranza

Nel suo messaggio, il sindaco Federico Basile ha ripercorso le immagini che hanno segnato la città dopo la tragedia di Pistunina, un quartiere che è diventato simbolo di una sofferenza condivisa. “Un mese dalla tragedia di Pistunina. È inevitabile, oggi, tornare con la memoria a quelle immagini che Messina non potrà mai dimenticare. Le lacrime e il dolore di chi aspettava notizie dei propri cari. I volti dei soccorritori, le macerie, il silenzio. E quei nomi che, giorno dopo giorno, sono diventati patrimonio della memoria di una città intera. Sono stati giorni lunghi, durissimi. Giorni in cui la speranza ci ha aiutato ad andare avanti, sostenendo chi aspettava notizie e accompagnando il lavoro instancabile di chi, tra quelle macerie, non ha mai smesso di cercare. Ma la speranza, purtroppo, non ha potuto restituire tutti”, evidenzia Basile.

Messina si stringe alle famiglie delle vittime dopo un mese di dolore

Nel suo intervento, il primo cittadino ha rivolto il pensiero principale alle famiglie colpite dalla perdita, sottolineando come nessuna parola possa essere sufficiente davanti a un lutto così profondo. “E oggi il pensiero va soprattutto a chi ha perso una figlia, un genitore, un fratello, una persona amata. A quei cuori che da un mese convivono con un dolore che nessuna parola può colmare”, sottolinea Basile. La città di Messina continua così a custodire il ricordo di chi non c’è più, accompagnando il dolore dei familiari e mantenendo viva l’attenzione su una tragedia che ha segnato profondamente il territorio. Il messaggio del sindaco richiama il valore della memoria come elemento fondamentale per una comunità che vuole restare vicina a chi ha sofferto e riconoscere il sacrificio e l’impegno di quanti hanno lavorato nelle fasi più difficili dell’emergenza.

La tragedia di Pistunina resta una ferita aperta per tutta la comunità

A un mese dall’accaduto, il quartiere di Pistunina rappresenta ancora una ferita aperta nella storia recente di Messina. Una ferita che non riguarda soltanto chi è stato direttamente coinvolto, ma un’intera città che ha vissuto quei momenti con apprensione e partecipazione. Il sindaco ha ribadito il legame tra l’amministrazione, i cittadini e le famiglie colpite, assicurando che il ricordo resterà parte integrante della memoria collettiva. “Pistunina è una ferita che appartiene a tutta Messina. Un mese dopo, Messina è ancora con voi. Con chi non c’è più. Con chi resta. Con chi continua a cercare la forza per andare avanti. Non vi dimenticheremo”, conclude Basile. Il ricordo della tragedia di Pistunina diventa quindi un impegno della città a non dimenticare le vittime e a rimanere accanto a chi, dopo un mese, continua a convivere con un dolore ancora vivo.