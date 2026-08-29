La mamma di San Carlo Acutis incontra Fratel Cosimo: appuntamento di fede al Santuario dello Scoglio (Placanica)

Un incontro atteso da tempo e dal forte significato spirituale si prepara al Santuario Diocesano della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio. Sabato 10 ottobre sarà accolta Antonia Salzano, mamma di San Carlo Acutis, in occasione di un pomeriggio dedicato alla fede, alla testimonianza e alla preghiera, durante il quale è previsto anche l’incontro con Fratel Cosimo. Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo, desiderato da tempo dalla stessa Salzano, che già da diversi anni aveva manifestato il desiderio di raggiungere il Santuario per incontrare Fratel Cosimo. Un desiderio che finalmente potrà realizzarsi, dando vita a una giornata di spiritualità e confronto aperta alla comunità.

La presenza di Antonia Salzano offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino la figura di Carlo Acutis, la sua spiritualità e il suo messaggio, particolarmente rivolto alle nuove generazioni, alle famiglie e all’intera comunità ecclesiale. Attraverso la sua testimonianza sarà possibile scoprire non soltanto l’aspetto pubblico e religioso del giovane Santo, ma anche la dimensione più personale e familiare: quella di un ragazzo capace di vivere la fede nella quotidianità con semplicità, entusiasmo e attenzione verso gli altri.

Carlo Acutis, giovane profondamente legato all’Eucaristia e alla Chiesa, è diventato per moltissimi ragazzi un modello di vita cristiana concreta, dimostrando come anche attraverso le scelte di ogni giorno sia possibile orientare il proprio cammino verso Dio e verso il prossimo.

Il programma della giornata al Santuario dello Scoglio

L’appuntamento avrà inizio alle ore 15.45 con la riflessione di Antonia Salzano, alla presenza di S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, di Fratel Cosimo, dell’assistente spirituale del Santuario fra Umberto Papaleo e degli altri sacerdoti e diaconi partecipanti. Al momento di testimonianza seguirà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Cesare Di Pietro. La giornata si concluderà con un momento particolarmente intenso: la benedizione con la preziosa reliquia di San Carlo Acutis, che permetterà ai presenti di vivere un ulteriore momento di raccoglimento e preghiera.

L’iniziativa non vuole essere soltanto un appuntamento nel calendario degli eventi del Santuario, ma un’occasione per fermarsi e riflettere sul significato della fede e della santità nella vita di ogni giorno. La testimonianza di Carlo Acutis continua infatti a parlare soprattutto ai giovani, mostrando come la santità possa nascere anche nella normalità della vita quotidiana, attraverso la preghiera, l’amore per Dio, la carità e l’attenzione verso chi vive accanto a noi. In questo senso, la presenza della madre del giovane Santo assume un valore particolare, perché consente di conoscere il volto più umano di Carlo: quello di un ragazzo con la sua sensibilità, il suo rapporto con Dio e il suo modo di vivere la relazione con gli altri.

L’appuntamento, come sottolineato dal coordinatore generale del Santuario dott. Giuseppe Cavallo insieme al vicepresidente della Fondazione Madonna dello Scoglio Cosimo Franco, è rivolto a tutti: giovani e meno giovani, famiglie, fedeli, pellegrini e a chiunque desideri vivere un momento autentico di riflessione e spiritualità. Il Santuario si prepara così ad accogliere un incontro che unirà la testimonianza di un giovane Santo, la voce di sua madre e la presenza della comunità ecclesiale. Un pomeriggio in cui fede, preghiera e testimonianza potranno diventare occasione di rinnovamento spirituale e di incontro.