La Domotek Volley si rinforza con Paolo Zambolin: esperienza internazionale al fianco di mister Polimeni

La Domotek Volley è lieta di annunciare l’ingresso nello staff tecnico di Paolo Zambolin, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore e scoutman a supporto di mister Antonio Polimeni in vista del primo storico campionato di Serie A2. Classe 1972, Zambolin porta con sé un bagaglio di esperienze straordinarie, maturate in oltre trent’anni di carriera tra i massimi palcoscenici del volley italiano e mondiale. Un professionista dal curriculum internazionale che rappresenta un valore aggiunto per il progetto della Domotek, pronto ad affrontare le sfide del campionato cadetto.

Zambolin vanta incarichi in club maschili di primissimo piano come Gas Sales Piacenza e Leo Shoes Modena

Zambolin vanta incarichi in club maschili di primissimo piano come Gas Sales Piacenza e Leo Shoes Modena, dove ha lavorato al fianco del leggendario Julio Velasco, oltre a importanti esperienze con Volley Reggio Emilia, Parma e Zurigo. La sua competenza è riconosciuta anche in ambito internazionale, avendo fatto parte degli staff tecnici delle nazionali di Slovacchia e Qatar. È stato inoltre analista tecnico ufficiale per tutte le finali della World League e della VNL. Zambolin ha contribuito in maniera significativa anche alla crescita del movimento femminile, lavorando in piazze prestigiose come Firenze, Vicenza, Giaveno e Crema, e con le selezioni nazionali di Colombia e Bulgaria. Dopo l’ultima esperienza in Svizzera con il Volley Lugano, e quella in Campania con Marcianise, due anni fa, Zambolin ha ricoperto il ruolo di assistente in A2 per la Virtus Aversa. Un bagaglio di conoscenze sul campionato che sarà prezioso per lo staff della Domotek.

Zambolin unisce una solida preparazione tecnica a una profonda conoscenza dell’analisi tattica

Zambolin unisce una solida preparazione tecnica a una profonda conoscenza dell’analisi tattica. La sua versatilità e professionalità saranno risorse fondamentali per affrontare al meglio l’esordio in A2.

L’arrivo di Paolo Zambolin testimonia la volontà della Domotek Volley di costruire uno staff di altissimo livello per accompagnare la squadra in questo storico campionato.