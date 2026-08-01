La Diocesi di Locri-Gerace saluta don Antonio Mazzi, educatore delle periferie

La Diocesi di Locri-Gerace, attraverso il vescovo mons. Cesare Di Pietro, esprime cordoglio per la morte di don Antonio Mazzi, scomparso a 96 anni. Fondatore della Comunità Exodus, don Mazzi è ricordato come un educatore capace di parlare ai giovani con autenticità e di accompagnare chi viveva situazioni di forte disagio, restituendo dignità e futuro. Il suo legame con la Calabria, vivo dal 1994, ha introdotto nella Locride progetti significativi di accoglienza, integrazione e contrasto al disagio sociale.

Dal 2014 la Fondazione Exodus ha gestito servizi per richiedenti asilo e rifugiati, coordinando progetti ex-SPRAR con sede ad Africo e offrendo supporto psicologico, legale ed educativo. La Diocesi riconosce in don Mazzi una figura capace di abitare le periferie con coraggio evangelico, aprendo nuove strade nella lotta alle dipendenze e nell’accompagnamento dei giovani.

Mons. Di Pietro affida la sua anima alla misericordia del Signore e ringrazia per il bene seminato anche nella Locride, certo che il suo esempio continuerà a ispirare chi opera nell’educazione e nell’accoglienza.