La Coppa del Mondo dell’Italia di Volley arriva a Reggio Calabria: tutte le info

Il trofeo mondiale dell’Italvolley sarà esposto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, accanto ai celebri Bronzi di Riace. Dal 10 al 27 agosto cittadini, appassionati e turisti potranno ammirare da vicino il simbolo del titolo di Campione del Mondo conquistato dalla Nazionale italiana maschile, in una cornice di eccezionale valore storico e artistico. L’iniziativa anticipa la FIPAV Cup 2026 – Men Elite, l’evento internazionale che alla fine di agosto porterà al PalaCalafiore di Reggio Calabria tre protagoniste della pallavolo mondiale: Italia, Germania e Cuba. L’esposizione del trofeo rappresenta così un ideale incontro tra sport, cultura e identità territoriale, rafforzando il legame tra la città dello Stretto e una manifestazione destinata a richiamare appassionati e visitatori da tutta Italia.

La Federazione Italiana Pallavolo, attraverso il Comitato Territoriale di Reggio Calabria presieduto da Domenico Panuccio, invita cittadini e turisti a cogliere l’occasione per vivere da vicino le emozioni legate alla Nazionale italiana e osservare il trofeo mondiale in una delle sedi museali più prestigiose. L’appuntamento al Museo Archeologico Nazionale accompagnerà Reggio Calabria verso il grande spettacolo della FIPAV Cup 2026. Il programma prevede la sfida Italia-Germania il 26 agosto alle ore 21 e il confronto Germania-Cuba il 27 agosto alle ore 20, confermando la città come punto d’incontro tra eccellenza sportiva e patrimonio culturale.