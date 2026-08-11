“La casa di Kafka” in scena al Circolo Rocco Polimeni: teatro, cultura e inclusione

Il 23 agosto alle ore 21:00, il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” ospiterà lo spettacolo teatrale “La casa di Kafka”, presentato dall’Associazione Alba Phoenix – Gruppo Teatrale “Silvana Modafferi”. L’ingresso sarà gratuito. Scritta da Enzo Aiello e diretta da Elpidio Di Vaio, l’opera conduce il pubblico nelle atmosfere enigmatiche e suggestive ispirate ai lavori di Franz Kafka. Lo spettacolo affronta temi legati alla cultura, alla solidarietà e all’inclusione sociale, trasformando il palcoscenico in uno spazio di riflessione e partecipazione.

A interpretare “La casa di Kafka” saranno Giusy Occhiuto, Mimmo Postorino, Gianfranco Polito, Maria Postorino, Giovanni Fasci, Giuditta Polito, Santo Ligato, Enzo Aiello ed Elpidio Di Vaio.

La parte tecnica vede Pasquale Chirico all’audio, Chiara Chirico alla scenografia, Pina Chirico nel ruolo di suggeritrice e Marino Mollo e Franco Bilardi come macchinisti di scena. Le grafiche sono curate da Irene Chirico, mentre la serata sarà presentata da Marinella Catalano.

L’appuntamento con “La casa di Kafka” rappresenta così un’occasione per vivere una serata di teatro capace di coniugare arte, impegno sociale e valorizzazione delle relazioni umane. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 033 5869.