La Calabria ricorda Francesco Guccini con due concerti tributo dei suoi storici Musici | INFO

La Calabria rende omaggio a Francesco Guccini, gigante della musica d’autore italiana e protagonista della cultura del nostro Paese, scomparso lo scorso 6 agosto all’età di 86 anni, con due concerti tributo affidati ai suoi storici compagni di viaggio: I Musici di Francesco Guccini. La formazione, composta dai musicisti che per anni sono stati colonne portanti e “complici” dei suoi concerti dal vivo, porterà sul palco le canzoni e le atmosfere di uno dei più grandi cantautori italiani. Sul palco saliranno Juan Carlos “Flaco” Biondini alla chitarra e voce, Vince Tempera al pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo ai fiati e percussioni, Ellade Bandini alla batteria e percussioni, con Giacomo Marzi al basso elettrico.

I due concerti si terranno il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, entrambi con inizio alle ore 21.00. Gli eventi rappresenteranno il momento conclusivo della 40ª edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna, che negli anni ha ospitato Guccini come protagonista per ben quattro volte. Il rapporto tra il cantautore e la Calabria è infatti segnato da una lunga storia di incontri e riconoscimenti. Guccini è stato ospite del festival nel 1997 e nel 2007 al Palacorvo di Catanzaro, nel 2000 al Palacalafiore di Reggio Calabria e nel 2010 allo Stadio Lorenzon di Rende, in occasione dei suoi 70 anni.

Nel 2007, inoltre, insieme al giornalista Vincenzo Mollica, prima del concerto inaugurò una mostra di pittura dedicata a lui e realizzata dagli artisti calabresi Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro, ulteriore testimonianza del forte legame costruito negli anni tra Guccini e il pubblico calabrese.

Pegna: “Due feste di musica per rivivere un’atmosfera indimenticabile”

I biglietti per i due eventi saranno disponibili online sul circuito Ticketone e nei punti autorizzati a partire dal 1 settembre. Per informazioni è possibile contattare il numero 0968441888. “Saranno due feste di musica in una regione che ha vissuto ogni suo concerto come un evento straordinario, con entusiastici e calorosissimi sold out – afferma Pegna – un modo per rivivere quell’atmosfera indimenticabile e trasformare in gioia il dolore di chi lo ha amato come cantautore, musicista, intellettuale profondo ed ironico, persona splendida. Ho fatto di tutto per averlo tra i protagonisti dei miei Fatti di Musica, inseguendolo per l’Italia, fino a convincere lui e il suo management, Renzo Fantini e Rita Allevato, a venire fin quaggiù. Già alla prima del 1997 rimase colpito dall’affetto di tutti, poi fu più semplice fallo ritornare. Lo premiai con il Riccio d’Argento, il riconoscimento ai Migliori Live d’Autore creato da Gerardo Sacco per il mio festival e lui, che in generale non accettava premi, lo prese sorridendo. Il 17 e 18 dicembre saremo tutti ancora una volta insieme a lui, ai suoi musicisti, alle sue canzoni, alle parole di uno dei padri del cantautorato italiano”.

Quello in programma a dicembre non sarà soltanto un concerto, ma un vero e proprio viaggio nella storia della musica d’autore italiana, attraverso brani che hanno accompagnato generazioni intere e parole diventate patrimonio culturale collettivo. L’omaggio dei Musici di Francesco Guccini sarà un abbraccio alla memoria dell’artista, ma anche un’occasione per ritrovare dal vivo lo spirito di un repertorio senza tempo, fatto di storie, impegno civile, poesia e riflessioni profonde. Sul palco torneranno le atmosfere create da Guccini insieme ai suoi storici musicisti, per celebrare il legame indissolubile tra un grande autore, i suoi compagni di viaggio e tutti coloro che continueranno ad ascoltare le sue canzoni.