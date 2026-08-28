La Calabria protagonista su Rai 1: “Navigando lungocosta” alla scoperta di Scilla, Tropea e la Costa degli Dei

Navigando lungocosta continua la sua navigazione estiva e nella puntata in onda su Rai 1 domani alle 17.10, Fabio Gallo e Maurizio Anzillotti si sposteranno da Scilla a Tropea, nel tratto di costa calabrese compreso fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Fabio Gallo sbarcherà a Tropea, una vera e propria gemma lungo la Costa degli Dei, un tratto di costa talmente bello che, secondo la mitologia, fu scelto dagli Dei come dimora. Spiagge incantevoli, rocce e speroni mozzafiato, affacci naturali unici per un borgo, quello tropeano, ricco di storia millenaria. Daria Luppino invece andrà alla scoperta di Praia a Mare e, una volta lasciata la Calabria, della lucana Maratea. Tante le suggestioni naturalistiche e architettoniche, partendo dall’Isola Dino fino alla monumentale statua del Cristo Redentore sul litorale tirrenico. In chiusura, nuovi incontri con i rappresentanti dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, impegnati a preservare le tradizioni locali e a valorizzare quello che l’UNESCO ha definito, parlando dei valori identitari della provincia italiana, “patrimonio culturale immateriale”.