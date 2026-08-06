Kiwanis Club Voices Aretè-Reggio Calabria: Vincenzo Vizzini eletto nuovo presidente

Il Kiwanis Club Voices Aretè – Reggio Calabria apre una nuova stagione di impegno sociale con l’elezione di Vincenzo Vizzini alla presidenza per il prossimo anno sociale. La scelta è stata formalizzata dall’assemblea dei soci e affida la guida del club a un giovane studente della facoltà di Giurisprudenza, già attivo nel volontariato e nel tessuto associativo locale. Vizzini è infatti consigliere della Consulta Giovanile di Villa San Giovanni e rover del Clan Lybra del gruppo scout Villa San Giovanni 2. La sua elezione viene indicata come una scelta strategica e simbolica, orientata a coniugare le competenze giuridiche in via di formazione con un programma concreto di intervento sul territorio calabrese.

La nuova presidenza punta a rafforzare la presenza del club nel terzo settore e a mettere le nuove generazioni al centro delle attività. L’obiettivo è superare una visione dei giovani come semplici promotori o esecutori dei progetti, riconoscendo loro un ruolo diretto nei processi di cambiamento sociale e culturale della comunità. Il mandato di Vincenzo Vizzini si svilupperà lungo quattro direttrici fondamentali, in coerenza con la missione globale del Kiwanis International. Tra i temi centrali figurano la cultura della legalità, la tutela dei diritti dei minori, la sensibilizzazione sui temi della giustizia, il contrasto alla devianza minorile e la promozione della cittadinanza attiva.

Il programma prevede inoltre il consolidamento dei rapporti con le amministrazioni locali, le scuole e le associazioni del Terzo Settore, con l’obiettivo di ampliare l’impatto dei service kiwaniani e costruire una rete più efficace di intervento sul territorio. “Assumo la presidenza del KC Aretè con profondo senso di responsabilità e con l’entusiasmo tipico di chi crede che il cambiamento si costruisca ogni giorno, un passo alla volta”, ha dichiarato Vincenzo Vizzini subito dopo l’elezione. “Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la può rubare. E allora è tua per sempre” è con queste parole di J. Joyce che voglio inaugurare il mio mandato, affinché possano essere da guida per la realizzazione delle nostre iniziative. Attraverso lo spirito di servizio e di legalità, contribuiremo a portare il nostro aiuto dove ce ne sarà più bisogno, affinché a nessun bambino vengano mai negati l’istruzione, la salute e il sorriso”.

La missione del Kiwanis Club Voices Aretè si inserisce nel più ampio impegno internazionale del Kiwanis, organizzazione mondiale di volontari dedicata a migliorare la vita dei bambini e delle comunità. Anche il club reggino opererà attraverso iniziative di solidarietà, campagne di sensibilizzazione e interventi diretti sul campo. L’obiettivo dichiarato è offrire risposte concrete ai bisogni materiali e immateriali dell’infanzia e dell’adolescenza, intervenendo sulle criticità che colpiscono i minori nel territorio di riferimento e rafforzando il ruolo del volontariato come strumento di inclusione e responsabilità sociale.