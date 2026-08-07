Kaulonia Tarantella Festival 2026, l’8 agosto la conferenza di presentazione

È in programma sabato 8 agosto 2026, alle ore 10:30, la conferenza stampa di presentazione del Kaulonia Tarantella Festival 2026, storica manifestazione giunta alla sua XXVIII edizione. L’incontro con la stampa si terrà nei locali della Biblioteca comunale di Caulonia Marina, in via Brigida Postorino. Nel corso dell’appuntamento saranno illustrati i contenuti e le principali novità dell’edizione 2026 del festival.

Il Kaulonia Tarantella Festival rappresenta uno degli eventi più longevi dedicati alla tarantella, alla musica tradizionale e alla valorizzazione della cultura popolare calabrese. Durante la conferenza saranno forniti tutti i dettagli sul Kaulonia Tarantella Festival 2026.