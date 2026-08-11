JSL Brolo, Marco Palmeri guiderà la squadra in Promozione: definito lo staff tecnico

La JSL Brolo ha definito lo staff tecnico che guiderà la squadra nella stagione calcistica 2026/2027, che vedrà la formazione verdefluo impegnata nel campionato di Promozione. La panchina sarà affidata a Marco Palmeri, già noto nell’ambiente per i suoi trascorsi alla guida della Junior Sport Lab e chiamato adesso a condurre la prima squadra nel nuovo progetto sportivo. Palmeri sottolinea soprattutto il valore del percorso costruito dalla società e il legame tra prima squadra e settore giovanile. “La società ha avuto il coraggio di costruire un progetto diverso ed innovativo. Adesso spetta a noi assumerci la responsabilità di interpretarlo nel modo migliore. La prima squadra rappresenta un percorso, una storia, dei valori e il futuro di tanti bambini e giovani del territorio. Chi ne farà parte dovrà fungere da esempio. Deve essere il sogno di ogni ragazzo che veste questa maglia, il nostro dovere è renderla un traguardo credibile. Il resto, come sempre, lo dirà il campo, che è il giudice supremo”.

Accanto a Palmeri ci sarà Antonio Lamonica, che ricoprirà il doppio ruolo di vice allenatore e allenatore dei portieri. Anche per lui il nuovo incarico rappresenta la prosecuzione naturale del lavoro portato avanti negli ultimi anni all’interno del progetto JSL Brolo, con particolare attenzione alla crescita dei giovani e al collegamento tra vivaio e prima squadra. “Sono felice di iniziare questa nuova avventura, che, in realtà, rappresenta la naturale continuazione – dichiara Lamonica – di ciò che è stato fatti negli ultimi anni. È un progetto in cui credo molto, perché permette di accompagnare la crescita dei ragazzi, dal settore giovanile fino ai “grandi” e, perché no, verso traguardi ancora più ambiziosi. Un percorso costruito interamente in casa.”

Farà parte dello staff tecnico anche Francesco Gullà, che lavorerà al fianco di Palmeri e Lamonica come collaboratore. La sua nomina completa così l’assetto tecnico definito dalla società in vista dell’avvio della nuova stagione. Gullà ha espresso soddisfazione per l’opportunità ricevuta: “Non posso che essere grato alla JSL Brolo dell’opportunità data e della fiducia che ha riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo con i giocatori, mettendo a disposizione il mio contributo per la crescita di questo progetto”. Definito lo staff tecnico, la dirigenza della JSL Brolo è adesso al lavoro per completare l’organico che affronterà il prossimo campionato di Promozione. Nonostante le elevate temperature di questa estate, il lavoro societario procede a ritmi serrati e nei prossimi giorni sono attese nuove ufficializzazioni legate alla composizione della rosa.