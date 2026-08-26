Jovanotti a Palermo, 7 treni straordinari notturni dopo i concerti del 29 e 30 agosto

In occasione dei due concerti di Jovanotti, in programma a Palermo sabato 29 e domenica 30 agosto, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana committente del servizio, ha attivato 7 treni straordinari notturni in entrambe le giornate, per agevolare il deflusso del pubblico. Il programma dei servizi straordinari è articolato su due direttrici principali: nella fermata di Palermo De Gasperi, sul Passante ferroviario, sono disponibili collegamenti verso Isola delle Femmine (con partenza alle 0:07) e Palermo Centrale (con partenze all’1:38 e alle 2:41), sulla direttrice tirrenica un treno in partenza all’1:12 e arrivo a Messina alle 4:24. L’offerta straordinaria si completa sull’asse Palermo Giachery-Palermo Notarbartolo, con punto di raccolta nella fermata di Palermo Federico, dedicato ai flussi diretti verso Palermo Aeroporto (con partenze alle 0:57 e 1:17). Da Palermo Centrale, infine, alle 2:00 partirà un treno verso Cefalù che effettuerà tutte le fermate, con arrivo alle 3:10.