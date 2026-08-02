Ivanka Trump e Jared Kushner in vacanza in Sicilia: tappa a Taormina e sull’Etna

Tappa siciliana per le vacanze di Ivanka Trump e Jared Kushner. La figlia di Donald Trump e suo marito sono arrivati nei giorni scorsi sull’isola a bordo di uno yacht, scegliendo anche Taormina tra le località del loro soggiorno con foto sull’Etna in eruzione. La località messinese si conferma così una delle tappe scelte dalla coppia durante il viaggio sull’isola. Non si tratta, peraltro, della prima visita di Ivanka Trump nella città, già raggiunta in passato dalla figlia del presidente americano.

L’attesa per il Google Camp di Sciacca

Nei giorni scorsi Ivanka Trump era attesa anche al Google Camp, l’appuntamento in programma a Sciacca che riunisce imprenditori e personaggi famosi provenienti da tutto il mondo. La presenza della figlia di Donald Trump in Sicilia si colloca dunque in concomitanza con l’evento, noto per la partecipazione di ospiti internazionali. Il comunicato riferisce che Ivanka era attesa al Google Camp, senza fornire ulteriori informazioni sulla sua effettiva partecipazione.