ItaloDiscoArena conquista Pace del Mela: Piazza Municipio trasformata in una grande pista da ballo

Un’altra serata di grande partecipazione per ItaloDisco Arena, che continua il suo percorso nell’ambito del Summer Tour 2026. La tappa di Pace del Mela ha trasformato Piazza Municipio in una grande pista da ballo a cielo aperto, coinvolgendo per oltre due ore centinaia di persone tra musica, spettacolo e divertimento. Il pubblico ha cantato e ballato sulle note dei più grandi successi della musica dance dagli anni ’70 a oggi, in uno show caratterizzato da scenografie, effetti speciali e da un ritmo continuo capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Ad aprire l’evento è stato il Dj Salvo D con il suo Dj Set. Successivamente è intervenuto il sindaco Mario La Malfa, che ha rivolto un saluto ai presenti e ringraziato l’organizzazione per aver portato in città uno spettacolo atteso e capace di richiamare un pubblico numeroso, contribuendo ad animare ulteriormente l’estate pacese.

Sul palco il cast di ItaloDisco Arena

Sotto la guida del Dj Johnny La Mesa, sul palco si sono alternate alcune delle più celebri hit della disco music e della dance, interpretate dal vivo da un cast composto dai cantanti Zena, Mhae Guerrero, Coline Saja e Gioele Costa, dai vocalist Jo Remigare, Giusy Venuti e Nicolino (Nicola Formica) e dalle ballerine Miriana e Jennifer. Una successione di esibizioni che ha accompagnato la piazza dall’inizio alla fine tra energia e nostalgia, riproponendo brani che hanno segnato diverse generazioni. A chiudere la serata è stato il Dj Marco Vee.

L’evento è stato organizzato dalla MB Service con la collaborazione dell’Associazione “L’Eclettica”, impegnata nella gestione tecnico-logistica dell’intera macchina organizzativa. Il risultato ottenuto a Pace del Mela conferma la crescita di ItaloDisco Arena, format che sta raccogliendo un interesse sempre maggiore e numerose richieste da parte di amministrazioni comunali e organizzatori di eventi.

Il Summer Tour 2026 proseguirà il 12 agosto a Fondachello Valdina, località da cui il progetto ha avuto inizio. Successivamente ItaloDisco Arena attraverserà lo Stretto per arrivare in Calabria, a Caulonia Marina, portando nuovamente sul palco la musica dance che ha fatto ballare intere generazioni e proseguendo così il calendario estivo del format.