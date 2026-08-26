Italia-Germania, Lucchetta incontra il sindaco Cannizzaro. Il simpatico siparietto social “ha molto da lavorare” | VIDEO

Manca pochissimo all’attesissimo ritorno dell’Italia del volley a Reggio Calabria. Questa sera, ore 21:00, al PalaCalafiore, la Nazionale bi-Campione del Mondo in carica affronterà la Germania in un test match che anticipa gli imminenti Europei. La partita sarà in diretta su Sky e sulla Rai. E a proposito di Rai, immancabile la presenza di Andrea Lucky Lucchetta, vulcanico telecronista del volley azzurro che ha fatto visita al sindaco Cannizzaro.

In un video social un simpatico siparietto fra i due, con Lucchetta che insegna a Cannizzaro i fondamentali della schiacciata, mentre i due scherzano sul pallone (da basket) e ricordano le coordinate del match di questa sera. La schiacciata non è delle migliori… “c’è tanto da lavorare”, commenta ironicamente Lucchetta.