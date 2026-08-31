Istruzione, a Lampedusa finanziati due progetti con un budget di circa 70 mila euro

“Superare l’isolamento geografico per gli studenti delle Isole minori rientra tra le priorità del governo Schifani. E la scelta dell’assessorato dell’Istruzione di finanziare con circa 70 mila euro due iniziative dell’istituto Luigi Pirandello di Lampedusa, tra cui il progetto “Più vicini, più cittadini” per garantire la continuità territoriale degli alunni, ne è un esempio. Non solo perché ci consente di abbattere i limiti dovuti alla condizione di insularità, ma soprattutto perché nasce dal percorso di ascolto e confronto che ho costruito in questi anni con i dirigenti scolastici della Sicilia”. Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, riferendosi al contributo destinato dalla Regione Siciliana all’istituto omnicomprensivo Pirandello di Lampedusa e Linosa per l’anno scolastico 2026-2027.

Il progetto “Più vicini, più cittadini” è finanziato con 60 mila euro

Il progetto “Più vicini, più cittadini”, finanziato con 60 mila euro, è stato ideato per ridurre gli svantaggi legati all’insularità e abbattere i costi degli spostamenti che spesso limitano la partecipazione degli studenti delle Pelagie alle esperienze culturali, formative ed educative fuori dall’isola, come il Salone del Libro di Torino e il Giffoni Film Festival. L’assessorato dell’Istruzione ha concesso, inoltre, un patrocinio di 9.500 euro per consentire all’istituto Pirandello di proseguire il “Percorso di formazione dialogica di innovazione sociale di eccellenza della comunità di Lampedusa e Linosa: verso il Patto educativo di comunità”, avviato a maggio.

“Lo scorso 18 agosto – prosegue l’assessore Turano – ho preso parte a Sciacca a un incontro con i dirigenti scolastici della provincia, organizzato dall’Anp di Agrigento. Dunque, su proposta del preside dell’istituto Pirandello, Alfio Russo, che ringrazio per la dedizione manifestata e con il quale ho avuto modo di confrontarmi sulle esigenze di chi insegna e frequenta una scuola in un’isola minore, mi sono immediatamente attivato per dare una risposta agli studenti e alla comunità scolastica delle Pelagie e consentire loro di affrontare con maggiore serenità il nuovo anno scolastico”.