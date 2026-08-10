Isole minori siciliane, scongiurato l’aumento del costo del biglietto. Amata soddisfatto, Musolino no: “problema rinviato, non risolto”

È stata sospesa l’aumento del costo dei biglietti sulle tratte ministeriali per le isole minori, una decisione che l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata, considera rilevante non soltanto per i residenti ma anche per il comparto turistico siciliano. Il provvedimento arriva in un periodo particolarmente importante per i flussi estivi e viene indicato dall’esponente della Giunta come il risultato dell’azione del Governo regionale guidato da Renato Schifani e dell’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò. “La sospensione dell’aumento del costo dei biglietti sulle tratte ministeriali per le isole minori è una notizia importante, frutto dell’impegno del Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani e del lavoro dell’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò”, dichiara Amata.

Secondo l’assessore, il tema dei collegamenti incide direttamente sulla capacità delle isole minori di restare competitive dal punto di vista turistico e di sostenere l’intera filiera economica collegata all’accoglienza, ai servizi e alla mobilità. “In un periodo dell’annno particolarmente significativo per i flussi turistici, scongiurare questi aumenti rappresenta un risultato rilevante non soltanto per i residenti, ma anche per quanti scelgono le nostre isole come meta di viaggio. L’accessibilità è un elemento essenziale per la competitività delle destinazioni e per sostenere l’intera filiera turistica dei territori insulari. Le isole minori costituiscono una parte fondamentale dell’offerta turistica siciliana e devono poter contare su collegamenti adeguati e su condizioni che non penalizzino né chi vi abita né chi decide di raggiungerle. Per questo considero particolarmente significativo il risultato raggiunto grazie all’azione del Governo regionale.Desidero esprimere il mio apprezzamento al presidente Schifani e all’assessore Aricò per l’attenzione e l’impegno dedicati a una questione che ha ricadute dirette anche sul turismo e sull’economia delle nostre isole”, conclude l’on. Elvira Amata.

Dafne Musolino: “aumenti del 18% bloccati all’ultimo respiro, ma il problema è solo rinviato e non risolto”

“Accogliamo con soddisfazione la decisione di sospendere i rincari tariffari per i collegamenti con le isole minori, ma era davvero necessario attendere l’ultimo giorno utile per intervenire? Aver scongiurato un aumento del 18% che sarebbe scattato proprio oggi, in piena stagione estiva e con le isole invase dai turisti, ha evitato un colpo letale all’economia del territorio. La riunione tra l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, su mandato del Presidente della Regione, e le compagnie SNS, Liberty Lines e Caronte & Tourist ha sospeso ma non risolto la situazione in extremis”. Lo dichiara il Senatore Dafne Musolino, vice capogruppo al Senato di Italia Viva – Casa Riformista.

“Il Governo Schifani, tuttavia, avrebbe potuto e dovuto attivarsi molto prima. Non è accettabile che una questione così vitale per la Sicilia venga gestita sul filo di lana. Cittadini, pendolari e operatori turistici non possono vivere nell’incertezza, appesi a sospensioni a tempo. Chiediamo programmazione e un intervento strutturale che chiuda la questione in modo definitivo, perché i rinvii non bastano più”.