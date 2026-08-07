Isole minori, Barbagallo furioso: “inaccettabile il rincaro traghetti a ferragosto, Schifani e Salvini intervengano”

L’annunciato aumento del 18 per cento del costo dei biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori siciliane accende lo scontro politico a pochi giorni da Ferragosto. A intervenire è Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, che contesta duramente il rincaro annunciato dalla Società di navigazione siciliana, partecipata al 50% da Caronte & Tourist e per l’altra metà da Liberty Lines.

“In piena estate, a pochi giorni da Ferragosto, mentre c’è il picco di turisti, l’aumento del 18 per cento del costo dei biglietti dei traghetti per raggiungere le Isole minori siciliane ha dell’incredibile! Questo infatti è l’inaccettabile annuncio della Società di navigazione siciliana, partecipata al 50% da Caronte & Tourist e per l’altra metà da Liberty Lines. Una vera e propria mazzata per l’economia che gira attorno al turismo e che non risparmia neanche i residenti delle isole minori, costretti alle inefficienze, ai disservizi e a mezzi vetusti su cui navigare a caro prezzo”, dichiara Barbagallo.

Il dirigente dem chiede quindi un intervento immediato della Regione Siciliana per evitare che il rincaro si traduca in un ulteriore peso su turisti, residenti e attività economiche legate ai collegamenti marittimi. “Schifani intervenga subito – prosegue – non con le solite promesse. Eviti mance e mancette e pretenda il blocco dei prezzi dei biglietti per le isole minori, se del caso anche stanziando apposite somme per garantire un servizio a costi civili. Anche il ministro Salvini deve porre rimedio – conclude – a questa stortura insopportabile a danno delle isole minori siciliane”.