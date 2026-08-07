Isola di Capo Rizzuto, scoperta una discarica abusiva vicino alle case: area sequestrata

Elettrodomestici abbandonati, copertoni, plastica e sacchi di spazzatura parzialmente dati alle fiamme. È questo lo scenario di grave degrado ambientale scoperto dai carabinieri a Isola di Capo Rizzuto, in un’area di circa 400 metri quadrati. L’area, divenuta una vera e propria discarica abusiva è stata delimitata e posta sotto sequestro preventivo d’urgenza. L’operazione si è resa indispensabile per tutelare la salute pubblica: la discarica abusiva sorgeva infatti a pochissima distanza dal centro abitato e confinava direttamente con due aziende agricole del territorio, minacciando non solo la qualità dell’aria a causa dei roghi, ma anche la salubrità dei terreni circostanti. I militari hanno già avviato le indagini per risalire agli autori degli sversamenti e dei roghi tossici.