IRCCS Piemonte di Messina, accordo con la Cisl Fp: garantita la continuità dei contratti dei precari oltre il 30 settembre

Primi importanti risultati oggi nell’ambito dell’incontro tra i vertici dell’azienda IRCSS Piemonte e la Cisl Fp Messina. Durante l’incontro, cui ha preso parte il segretario generale Giovanna Bicchieri, l’azienda si è assunta l’impegno, per tramite del direttore amministrativo Felicita Crupi, di andare in continuità con tutti i contratti di lavoro dei dipendenti precari dopo il 30 settembre. “L’intesa – spiega Bicchieri – è stata ratificata attraverso la formalizzazione di un verbale che mette il sigillo su un impegno preso in ambito di un confronto da noi richiesto e che nella giornata odierna è stato già avviato. Un passaggio importantissimo e reso possibile in tempi rapidi grazie ad un sindacato, la Cisl Fp, che essendo soggetto titolare di contrattazione collettiva e decentrata aziendale non ha necessità di ulteriori passaggi se non quello sottoscritto in sede di delegazione trattante”.

“Un impegno che garantisce tutti i precari a prescindere dalla disponibilità ad assumere servizi in altre aziende nella fase di emergenza. Un grande passo avanti che ancora una volta premia la strada intrapresa dal nostro sindacato a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e del diritto alla salute di tutti i cittadini”, conclude Bicchieri.