Iran, Netanyahu rilancia: “non si può fare accordo con quei selvaggi”

“Non si può fare un accordo con quei selvaggi“. Il premier israeliano Netanyahu esprime dichiarazioni durissime sull’Iran e spiega di aver evidenziato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, le possibili opzioni, compresa quella di raggiungere un’intesa con Teheran. “Non abbiamo obiezioni a un buon accordo“, ha affermato il primo ministro israeliano, precisando tuttavia di dubitare della possibilità di arrivare a un’intesa con l’attuale leadership iraniana.

“C’è anche una terza possibilità: stringere l’assedio“, ha aggiunto Netanyahu, secondo cui Trump – annunciando un inasprimento delle sanzioni – ha rafforzato “in modo molto, molto forte” la pressione su Teheran, direttamente “su coloro che aiutano questo regime, questa terribile dittatura“.

“La sfida dell’Iran non è finita“, ha poi avvertito Netanyahu, sottolineando che Israele deve ancora affrontare “la sfida a Gaza, in Libano e su altri fronti. Siamo determinati a farlo“.