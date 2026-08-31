Iran, Araghchi: “Netanyahu serpente. In ebraico ride degli USA, in inglese loda Trump”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha apostrofato come “serpente” il premier israeliano Benjamin Netanyahu, per le divergenze tra i messaggi che lancia parlando ai suoi cittadini e quelli che indirizza a livello internazionale. “In ebraico, Netanyahu si vanta apertamente di aver trascinato con l’inganno l’amministrazione statunitense in una guerra contro l’Iran per conto di Israele.
Netanyahu ride esplicitamente di come abbia ‘influenzato’ l’America attraverso mille ore di apparizioni sulle reti televisive statunitensi – ha scritto Araghchi su X – In inglese, invece, elogia la leadership del presidente degli Stati Uniti“.