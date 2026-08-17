Invasione di lupi in Italia: 22 persone aggredite, 1.100 tra cani e gatti divorati

Ecco il sipario italiano: bambini azzannati, cani, gatti e animali domestici divorati dai lupi. È il rapporto di quanto sta accadendo dal 2023 a oggi. Per certi aspetti l’Italia sembra essere ripiombata nel Medioevo. Se a Sud le coste ioniche soffrono la pressione di continui sbarchi che rievocano lo spettro delle incursioni saracene, nel resto d’Italia si consuma una tragedia di pari passo inquietante: la resa del territorio davanti alle reazioni della natura selvaggia. Frutto di decenni di iper-protezionismo cieco e di normative politiche che non hanno previsto alcun piano di contenimento. E così il lupo cessa di essere un ricordo dei boschi per diventare una minaccia spietata che marcia verso i centri abitati. Verrebbe quasi da credere che la natura ci stia presentando il conto di quelle leggi sbagliate: la fauna incontrollata assedia le città e l’uomo è diventato officially una preda.

L’uomo nel mirino della propria desolazione e dell’estenuante sequenza del terrore

L’estate del 2026 segna il drammatico punto di arrivo di anni di immobilismo normativo. Il confine tra civiltà e foresta si è dissolto, spalancando le porte a un’escalation di sangue che colpisce dritto al cuore la popolazione. Incubo a ripetizione a Noicattaro (Bari) – Agosto 2026: Non un episodio isolato, ma una sequenza di tre distinti attacchi di lupi (in poco più di una settimana) nei confronti dei più vulnerabili. E non solo questo, perché negli ultimi giorni si sono avuti avvistamenti anche in altre località della Puglia. Ma torniamo a Noicattaro dove la cattiva sorte si è abbattuta su tre bambini — due piccoli di appena 6 anni e una ragazzina di 10 —, provocando in due casi ferite gravissime che hanno imposto un ricovero d’urgenza. Un bollettino di guerra che ha costretto il sindaco a sbarrare i parchi comunali, arrendendosi a un predatore reso intoccabile da cavilli normativi vecchi di anni.

L’assedio del Piacentino a Bettola – Estate 2026: Due attacchi in un solo mese. I lupi non scappano più: puntano l’uomo, ne studiano le mosse e colpiscono. Terrore tra i pascoli a Zeri (Massa-Carrara) – Agosto 2026: Sulle alture della Lunigiana, una pastora ha dovuto lottare a mani nude contro una bestia inferocita pronta a sbranare il suo gregge. Si è salvata per miracolo, respingendo l’attacco del lupo a colpi di bastone e pietre. L’emblematico precedente della “Lupa di Vasto” – Abruzzo, 2023: Il simbolo di un sistema inceppato dalle sue stesse regole storiche. Un singolo esemplare ha seminato il terrore sulle spiagge abruzzesi, mettendo a segno ben 11 aggressioni ai danni di bagnanti prima di poter essere rimosso.

La strage degli innocenti: l’ecatombe nei cortili di casa

Le mura domestiche non offrono più alcuna garanzia, travolte da un’emergenza mai gestita dai legislatori del passato. La furia predatoria ha violato i giardini di città, trasformando gli animali da compagnia in prede facili. Arezzo, la tragedia di Peneto – Agosto 2026: In pieno giorno, dentro una proprietà privata, un lupo ha scavalcato i confini domestici sgozzando un piccolo bassotto e strappandolo all’affetto dei padroni, rimasti a guardare impietriti e impotenti. Emilia-Romagna, il bilancio di anni di ecatombe: Oltre 1.050 cani massacrati o divorati in quattro anni. Le cifre ufficiali mostrano il prezzo salatissimo pagato da cittadini, allevatori e cacciatori a causa di leggi nazionali ed europee rimaste per troppo tempo pietrificate. Il raid a Rimini – Febbraio 2026: Nessun ostacolo ferma ormai i predatori. A Rimini un lupo ha scavalcato la recinzione di una villetta, ghermendo un cagnolino davanti agli occhi della sua famiglia prima di svanire nel buio.

Caccia spietata a Pesaro – Marzo 2026: Nel Parco del San Bartolo e nelle vie periferiche è aperta la caccia al gatto: i felini di casa vengono catturati e sbranati sul marciapiede, lungo le strade residenziali. A completare questo quadro di resa resta la piaga dell’Aspromonte: in Calabria intere greggi vengono sterminate nelle vallate, spingendo i pastori allo stremo e costringendoli a reazioni disperate per difendere il proprio lavoro e la propria storia da errori normativi nati lontano dai territori.

Una realtà resa inviolabile dall’ideologia

Gli episodi di Noicattaro, gli attacchi agli allevamenti e le incursioni nei giardini privati sono il risultato di anni di animalismo ideologico diventato legge. Per molto tempo, la tutela della natura è stata scambiata con l’abbandono della presenza umana sul territorio, lasciando le regole immutate mentre i lupi aumentavano rapidamente. Oggi che il lupo non ha più paura dell’uomo e si avvicina ai centri abitati in cerca di cibo, continuare a usare i vecchi metodi rischia di lasciare i cittadini da soli o nella solitudine del terrore. Servono scelte chiare e senza alcuna forma di condizionamento.

Aggiornare le regole:

E’ necessario superare la tutela assoluta prevista dalle norme europee e nazionali, distinguendo tra la fauna selvatica dei boschi e gli esemplari che frequentano le città o mostrano aggressività. Vanno introdotti piani di contenimento e prelievi selettivi — come già avviene in altri Paesi europei — per far sì che il lupo torni ad avere timore dell’uomo.

Dare poteri ai Sindaci: Le autorità locali devono poter intervenire subito, senza attendere i tempi lunghi della burocrazia ministeriale. Se un lupo troppo confidente o pericoloso viene avvistato vicino a un parco o a una scuola, la sua rimozione deve essere immediata.

Sostegno e prevenzione: Occorre installare radiocollari per il monitoraggio, applicare sistemi di dissuasione e garantire rimborsi rapidi e integrali agli allevatori, affinché non debbano affrontare la situazione in totale solitudine.

Le istituzioni devono riprendere il controllo delle città e delle campagne: la tutela del territorio non può più essere rimandata.