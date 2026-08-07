Intimidazione a Italiana Gas, i Giovani di Confindustria Reggio al fianco di Roberto Rugna

Il presidente Nicola Cuzzocrea, insieme al Consiglio direttivo e a tutto il Gruppo, esprime solidarietà all’imprenditore e ai collaboratori dell’azienda: “Colpire un’impresa significa colpire il lavoro delle persone, le loro famiglie e le prospettive di crescita di un intero territorio”

Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria RC

Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Nicola Cuzzocrea, insieme al Consiglio direttivo e a tutto il Gruppo, esprime piena solidarietà e vicinanza a Roberto Rugna, presidente di ANCE Calabria e vicepresidente nazionale di ANCE, e a tutti i collaboratori di Italiana Gas per il grave atto intimidatorio che ha colpito l’azienda. Un episodio che, secondo i Giovani Imprenditori reggini, desta forte preoccupazione perché non riguarda soltanto un imprenditore e la sua attività, ma investe direttamente il principio della libertà di lavorare e fare impresa sul territorio senza condizionamenti, minacce o paura.

“Siamo vicini a Roberto Rugna, alla sua famiglia e a tutta la comunità aziendale di Italiana Gas – dichiara il presidente Nicola Cuzzocrea a nome del Consiglio direttivo e di tutti i Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria -. Quanto accaduto rappresenta un gesto grave, davanti al quale il mondo delle imprese deve rispondere con unità e fermezza”. Cuzzocrea sottolinea come la tutela di chi investe e crea occupazione rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo del territorio. “Chi investe, crea occupazione, assume responsabilità e contribuisce allo sviluppo della Calabria deve poterlo fare in condizioni di sicurezza e serenità. Colpire un’impresa significa colpire il lavoro delle persone, le loro famiglie e le prospettive di crescita di un intero territorio”.

Cuzzocrea: “Non può esserci sviluppo senza legalità”

Per i Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, proprio le nuove generazioni di imprenditori hanno il dovere di ribadire con forza che non può esserci sviluppo economico senza legalità e che non può esserci futuro senza libertà d’impresa. “La Calabria che vogliamo costruire – prosegue Cuzzocrea – è una terra nella quale un giovane possa scegliere di restare, investire e costruire il proprio futuro senza dover convivere con intimidazioni e condizionamenti. Su questo non possono esserci esitazioni. Ogni volta che viene colpita un’impresa sana, tutto il sistema produttivo deve sentirsi coinvolto. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto”.

A Roberto Rugna e all’intera comunità di Italiana Gas va infine l’abbraccio dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, con l’auspicio che l’azienda possa proseguire il proprio lavoro con ancora maggiore determinazione.

Leggi altri articoli di Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google