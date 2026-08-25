“Interpretare l’Antico” a Naxos, arriva “La congiura dei Nessuno”: il mito di Polifemo riletto in chiave contemporanea

Prosegue giovedì 27 agosto alle 21.00, al Teatro della Nike del Parco archeologico di Naxos, la sesta edizione di “Interpretare l’Antico”, il festival organizzato dalla Rete Latitudini, con la direzione artistica di Gigi Spedale. Dopo l’apertura con “Dormono sulla collina”, il secondo appuntamento in cartellone è “La congiura dei Nessuno”, spettacolo con Sergio Beercock e Giovanni Alfieri, di cui Beercock firma testo, regia e musiche originali. La produzione è di Babel, con il sostegno di Campsirago Residenza e LaMaMa Umbria International.

Lo spettacolo porta la vicenda in un futuro distopico, all’interno di una fabbrica

Ispirato al mito greco dell’accecamento di Polifemo e liberamente ispirato al Ciclope di Euripide, lo spettacolo porta la vicenda in un futuro distopico, all’interno di una fabbrica. Il Ciclope diventa il Profitto, mentre Sileno è un operaio che si fa chiamare Nessuno.

La riscrittura utilizza così il mito antico per raccontare una realtà dominata dai rapporti di potere e di subordinazione, nella quale il lavoro, l’identità e la ribellione diventano elementi centrali della vicenda. Il riferimento classico viene trasportato in un altro tempo e in un altro spazio, mantenendo al centro il confronto tra chi esercita il potere e chi prova a sottrarsi al suo dominio.

Con “La congiura dei Nessuno” prosegue il percorso di “Interpretare l’Antico”, che anche nella sua sesta edizione mette in relazione i miti e i testi della tradizione classica con linguaggi e sensibilità contemporanee, attraverso spettacoli, incontri e momenti di approfondimento. La rassegna è realizzata con il sostegno del Parco archeologico di Naxos, della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dell’ERSU di Messina. Collaborano NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Giardini Naxos.

“Interpretare l’Antico” tornerà al Teatro della Nike il 12 settembre alle 6.30 con una suggestiva alba teatrale, che vedrà protagonista Alessio Boni in “Katabasis”, dal VI libro dell’Eneide di Virgilio, con musiche dal vivo di Franca Bongiovanni, drammaturgia e messa in scena dello stesso Boni. Lo spettacolo rappresenta uno degli appuntamenti centrali della sesta edizione della rassegna. Nella stessa serata è in programma, alle 20:30, la proiezione del film “Don Chisciotte”, di Fabio Segatori, produzione Baby Films, con la presenza di Alessio Boni, degli altri attori e del regista. Inoltre, il 13 settembre alle 21.00, lo spettacolo “Nel Ventre” di e con Stefano Panzeri, in collaborazione con il festival NaxosLegge, che narra di Ulisse e dei suoi compagni nascosti nel cavallo di Troia, chiude la 6^ edizione del festival.

I biglietti per “La congiura dei Nessuno” costano 10 euro intero, 7 euro per under 18, over 70 e studenti e 8 euro per ArcheoClub e convenzioni. Prevendita su LiveTicket – Latitudini Rete. Il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.