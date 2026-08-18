Intelligenza Artificiale: ad Arasì il confronto su opportunità, rischi e rapporto tra uomo e tecnologia

L’Intelligenza Artificiale entra sempre più nella vita quotidiana e, insieme alla sua diffusione, cresce la necessità di comprenderne opportunità, rischi e implicazioni. È stato questo il tema al centro del talk “Dialogo sull’Intelligenza Artificiale”, svoltosi lunedì 17 agosto ad Arasì, in una serata aperta al pubblico e dedicata al rapporto tra tecnologia, società e persona. A introdurre e condurre l’incontro è stato il dott. Pino Vivace, direttore della Fondazione ECIPA Nazionale, che ha guidato il confronto coinvolgendo il pubblico e lasciando spazio a domande, interventi e curiosità. A portare il proprio contributo sono stati Nicola Caridi, docente di Tecnologie, Maria Caridi, avvocato, e Katia Curatola, psicologa psicoterapeuta.

Le diverse professionalità presenti hanno consentito di affrontare il fenomeno dell’AI da prospettive complementari, mettendo insieme gli aspetti più strettamente tecnologici con quelli giuridici e psicologici. Al centro del dibattito sono finite alcune delle domande che riguardano ormai direttamente la vita di tutti: che cosa è realmente l’Intelligenza Artificiale, in che modo sta cambiando il lavoro, la comunicazione e le relazioni, quali opportunità può offrire e quali rischi è necessario conoscere.

Dal confronto è emerso come l’AI non possa più essere considerata una realtà distante o confinata esclusivamente al mondo della tecnologia. Si tratta infatti di uno strumento già presente nella quotidianità e capace di incidere su numerosi aspetti della vita personale e professionale. Una trasformazione che richiede quindi maggiore conoscenza e consapevolezza, soprattutto per comprendere come governare il cambiamento senza perdere di vista le esigenze e la centralità della persona.

Il rapporto tra uomo e macchina al centro del dibattito

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra essere umano e macchina. Nel corso della serata è emerso come la vera sfida non consista soltanto nel comprendere ciò che l’Intelligenza Artificiale è in grado di fare, ma anche nel definire quale ruolo l’uomo voglia assumere all’interno di una società sempre più caratterizzata dall’innovazione tecnologica. Il tema diventa così non soltanto tecnico, ma anche culturale e sociale. Comprendere le potenzialità dell’AI significa infatti interrogarsi sulle conseguenze del suo utilizzo, sulle responsabilità che ne derivano e sulla necessità di mantenere la tecnologia all’interno di un quadro in cui restino centrali autonomia, consapevolezza e capacità di scelta delle persone.

L’incontro di Arasì Lab si è trasformato in un momento di dialogo e partecipazione, nel quale alle spiegazioni dei relatori si sono unite le domande del pubblico, rendendo il confronto più concreto e accessibile anche a chi non possiede competenze specialistiche nel settore. La serata ha lasciato un messaggio particolarmente attuale: parlare di Intelligenza Artificiale significa parlare di futuro, ma soprattutto di persone. La tecnologia può rappresentare una grande opportunità, a condizione che rimanga uno strumento al servizio dell’uomo e non il contrario.

L’iniziativa conferma inoltre l’importanza di creare occasioni pubbliche di confronto su temi destinati a incidere sempre più profondamente sulla società, favorendo una cultura dell’innovazione accompagnata da responsabilità, consapevolezza e attenzione alla dimensione umana.