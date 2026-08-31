Inizio anno scolastico: ai ragazzi l’eroico compito di sradicare il bullismo sul nascere

Gesù insegnava che l’amore per il prossimo è il pilastro supremo dell’esistenza. Gandhi proclamava la non-violenza come la forza più imponente dell’umanità. Principi cardine che ognuno di noi dovrebbe scolpire nel cuore prima di muovere i primi passi nel mondo! Purtroppo, l’odierna realtà ci dimostra il contrario. Il nuovo anno scolastico sta per prendere il via: le aule torneranno a pulsare di vita, riempiendosi di giovani chiamati a forgiare il futuro della nostra nazione. Ma, al primo squillo della campanella, riemerge anche una delle piaghe più abominevoli del nostro tempo: il bullismo. Una realtà subdola e troppo spesso sottovalutata, che devasta l’animo umano, distrugge l’autostima e sfocia fin troppo frequentemente in tragedie irrimediabili.

Questo vuole essere un appello diretto agli studenti più irrequieti, in cui brucia un’energia incontenibile: incanalate questa forza verso scopi più nobili. Abbracciate uno spirito eroico, trasformatevi in baluardi di giustizia e in scudi incrollabili a protezione dei compagni più vulnerabili! È questo il vero coraggio, l’unica via per lasciare un’impronta indelebile nella storia. La vera forza non risiede nella prepotenza, ma nella compassione, nella fratellanza e nell’invincibile potenza dell’amore. Di fronte all’immensità della vita, non esiste trionfo più alto del farsi paladini d’altruismo e protettori del prossimo: significa far brillare la propria anima di una luce immortale. Spetta a voi, giovani del futuro, insorgere per dare vita a una nuova era, capace di spazzare via e per sempre l’onta intollerabile del bullismo dalle nostre scuole. Oggi chiamiamo a questa rinascita proprio coloro che per primi cedono alla tentazione di compiere prevaricazioni.

La missione dei docenti e dei genitori

In questo scontro di civiltà, i docenti hanno una missione sacra: ergersi a sentinelle incrollabili nelle aule e consacrare l’avvio delle lezioni al culto viscerale del rispetto. Bisogna armare i giovani di empatia per disarmare la violenza prima che si compia l’irreparabile!

Allo stesso modo, i genitori hanno il dovere assoluto di guardare i figli negli occhi prima che varchino quel cancello, per imprimere nel loro sangue l’immenso valore della dignità umana e la gravità di ogni singolo gesto. Questo è un grido viscerale di etica e di riscatto civile, destinato a risvegliare le coscienze!

L’appello alle istituzioni

Come ho proclamato a gran voce in diversi dei miei scritti concernenti il bullismo: «laddove la famiglia fallisce, la scuola può e deve trionfare!». Alle istituzioni chiedo un atto di forza immediato: una legge che renda la lotta al bullismo e il civismo un insegnamento obbligatorio e martellante in ogni classe. Immaginiamo scuole che siano fari d’altruismo e d’amore: solo così cresceremo una generazione di giganti, pronti a conquistare il sapere e a difendere, con ogni fibra del proprio essere, il valore sacro della vita!