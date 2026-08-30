Infrastrutture, Germanà: “60 miliardi di investimenti tra Sicilia e Calabria, il Ponte sullo Stretto sarà l’opera chiave”

La Sicilia si prepara a una nuova stagione di grandi opere infrastrutturali. A sostenerlo è il parlamentare della Lega Nino Germanà, che ha illustrato il quadro degli investimenti previsti per il Mezzogiorno, indicando un piano complessivo da 60 miliardi di euro tra Sicilia e Calabria. Secondo quanto dichiarato dal deputato, una parte significativa delle risorse sarebbe già stata finanziata e destinata a interventi concreti sul territorio, con particolare attenzione a ferrovie, autostrade e collegamenti strategici. “La nostra Sicilia è finalmente al centro del più grande piano infrastrutturale mai visto nel Mezzogiorno: un programma complessivo da 60 miliardi di euro di investimenti tra Sicilia e Calabria, di cui 30 miliardi già finanziati con cantieri appaltati”, ha dichiarato Nino Germanà. Un programma che, nelle parole del parlamentare siciliano, rappresenterebbe un cambio di prospettiva per la mobilità dell’Isola, con l’obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale storico rispetto al resto del Paese.

Sicilia al centro degli investimenti: quasi 13 miliardi per l’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina

Tra gli interventi considerati strategici spicca il potenziamento del sistema ferroviario siciliano. Germanà ha evidenziato in particolare gli investimenti destinati all’asse Palermo-Catania-Messina, un collegamento ritenuto fondamentale per migliorare gli spostamenti interni e avvicinare le principali aree urbane dell’Isola. “Con investimenti record da quasi 13 miliardi sull’asse ferroviario Palermo–Catania–Messina, i lavori sulla Ragusa–Catania e l’espansione delle metropolitane, stiamo ridisegnando il futuro della nostra terra”, ha affermato il parlamentare della Lega. Il progetto ferroviario rappresenta uno degli elementi principali della strategia infrastrutturale indicata dal governo e dalle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di creare una rete più moderna, efficiente e integrata. Accanto alle ferrovie, particolare rilievo viene attribuito anche alla realizzazione e al potenziamento di infrastrutture stradali, tra cui la Ragusa-Catania, opera considerata fondamentale per migliorare i collegamenti nella Sicilia sud-orientale.

Autostrade, ferrovie e metropolitane: il piano per cambiare la mobilità dell’Isola

Il quadro delineato da Nino Germanà comprende diversi interventi destinati a incidere sulla mobilità quotidiana dei cittadini siciliani. Secondo il parlamentare, il piano infrastrutturale punta “a rafforzare i collegamenti tra le diverse aree della regione attraverso nuove opere e il completamento di interventi già avviati. Le infrastrutture ferroviarie, il miglioramento della rete autostradale e l’ampliamento dei sistemi metropolitani nelle principali città vengono indicati come strumenti fondamentali per favorire lo sviluppo economico e rendere la Sicilia maggiormente connessa. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una rete capace di sostenere la crescita del territorio, facilitando gli spostamenti di cittadini, lavoratori e imprese”.

Il Ponte sullo Stretto al centro della strategia: “L’anello di congiunzione” con l’Europa

Nel progetto illustrato da Germanà un ruolo centrale viene assegnato al Ponte sullo Stretto di Messina, indicato come il punto di raccordo dell’intero sistema infrastrutturale tra Sicilia e continente. Secondo il parlamentare della Lega, le nuove opere ferroviarie e stradali troveranno nel collegamento stabile tra Sicilia e Calabria il loro principale elemento di connessione. “Tutti questi nuovi collegamenti convergono naturalmente verso la loro opera chiave: il Ponte sullo Stretto, l’anello di congiunzione che supererà lo storico isolamento della Sicilia, agganciando la nostra rete direttamente all’Alta Velocità e ai grandi corridoi europei”, ha dichiarato Germanà.

Germanà: “avanti con determinazione e concretezza”

Nel suo intervento, il parlamentare siciliano ha ribadito la volontà di proseguire sulla strada degli investimenti infrastrutturali, sottolineando la necessità di trasformare i programmi in opere realizzate. “Avanti con determinazione e concretezza, per dare finalmente ai siciliani le infrastrutture che meritano“, ha concluso Nino Germanà. Il piano indicato dal deputato della Lega punta dunque a una trasformazione complessiva della rete dei trasporti del Mezzogiorno, con la Sicilia chiamata a svolgere un ruolo centrale nei nuovi collegamenti nazionali ed europei. Le prossime fasi saranno legate all’avanzamento dei cantieri e alla realizzazione degli interventi annunciati, che rappresentano una delle principali sfide per lo sviluppo infrastrutturale dell’Isola nei prossimi anni.