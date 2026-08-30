Incoronata Miss Calabria, una giovane di Corigliano-Rossano conquista la corona a Trebisacce | NOME

Una serata di spettacolo, emozioni e grandi ospiti, culminata con l’incoronazione di Sara Genova, che ha conquistato il pubblico e la giuria portando a casa il titolo più prestigioso della manifestazione regionale. La giovane di Corigliano-Rossano rappresenterà la Calabria alle prossime fasi nazionali di Miss Italia 2026, dopo una finale vissuta fino all’ultimo istante con grande attesa e partecipazione. L’annuncio della vincitrice ha acceso la notte di Trebisacce tra applausi, musica e fuochi d’artificio, trasformando il lungomare della città ionica in un palcoscenico di eleganza e bellezza.

L’anfiteatro comunale di Trebisacce ha ospitato una finale che ha unito fascino, spettacolo e valorizzazione del territorio. La cornice del mare, il pontile e l’atmosfera della città hanno accompagnato una serata nella quale le protagoniste sono state le giovani concorrenti calabresi, chiamate a raccontare talento, ambizione e desiderio di futuro. La proclamazione di Sara Genova è arrivata al termine di una competizione ricca di momenti emozionanti, con la giuria chiamata a valutare le partecipanti in una serata impreziosita dalla presenza di importanti ospiti del mondo dello spettacolo, della moda e della cultura.

Tutti i titoli assegnati nella finale di Miss Italia Calabria 2026

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri importanti riconoscimenti. Il titolo di Miss Social Calabria 2026 e quello di Miss Italia Chef Calabria 2026 sono andati entrambi a Sofia Vescio di Lamezia Terme, già vincitrice del titolo di Miss Framesi Calabria 2026. Soumaya Camara di Reggio Calabria ha conquistato la fascia di Miss Magna Graecia 2026, mentre il titolo di Miss Miluna Calabria 2026, precedentemente assegnato a Sara Genova, è stato conferito a Sofia Garelli di Polistena, risultata la prima tra le miss non fasciate durante la finalissima.

Le nuove elette voleranno alle prefinali di Miss Italia insieme alle vincitrici delle altre selezioni regionali: Miss Cinema Calabria 2026 Valeria Borelli (Cerva), Miss Castello Valle dell’Esaro 2026 Maria Rosaria Sapia (San Marco Argentano), Miss Eleganza Calabria 2026 Maria Teresa Guarascio (Montalto Uffugo), Miss Sport Givova Calabria 2026 Sofia Mancuso (Borgia), Miss Sorriso Calabria 2026 Sofia Zoccoli (Palmi), Miss Borghi Più Belli d’Italia 2026 Daniela Bianchimano (Villapiana) e Miss Bandiera Blu 2026 Alessandra Romano (Lauropoli).

Il successo della Carli Fashion Agency: “Un progetto che valorizza territori e giovani”

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia, hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il rapporto consolidato con il territorio. “Desideriamo innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale di Trebisacce per aver rinnovato, ancora una volta, la fiducia nei nostri confronti. Per noi è un onore essere qui e sapere che il nostro lavoro e il nostro progetto vengono apprezzati e sostenuti. Questa fiducia rappresenta uno stimolo importante a fare sempre meglio. Portare il nostro spettacolo in una cornice così suggestiva e significativa per il territorio ci riempie di orgoglio. Trebisacce è una realtà che cresce, che guarda al futuro e che merita di essere valorizzata attraverso iniziative capaci di mettere al centro i giovani, la bellezza e le eccellenze del territorio”.

“Rivolgiamo un ringraziamento particolare al nostro amico sindaco Franco Mundo, per la vicinanza e la disponibilità dimostrate, e a tutta l’amministrazione comunale, con la quale abbiamo condiviso questo percorso. Un altro ringraziamento va anche all’assessore Mimmo Pinelli che, come ogni anno, ha dato un contributo importante alla realizzazione dell’evento”. Suriano e Ambrogio hanno inoltre ringraziato l’architetto Egino Orlando, le Forze dell’Ordine, i volontari, gli operatori impegnati nella sicurezza e nell’organizzazione, gli ospiti della serata e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

“Oggi realizzare eventi importanti significa necessariamente fare rete: tra istituzioni, imprese, professionisti e realtà del territorio. È dalla collaborazione e dalla condivisione degli obiettivi che nascono i risultati migliori. È questa la missione che ci accompagna nel percorso di Miss Italia: non soltanto organizzare eventi, ma creare occasioni, accendere i riflettori sui territori e offrire alle ragazze un’esperienza importante, fatta di emozioni, confronto e crescita personale”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie delle concorrenti e alla memoria di Francesca Marchese, persona speciale alla quale la stagione di Miss Italia Calabria 2026 è stata dedicata.

Gli ospiti: da Anna Safroncik ad Andrea Casta, una serata di spettacolo

La finalissima ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. Special guest della serata è stata Anna Safroncik, attrice di cinema, televisione e teatro, che proprio attraverso Miss Italia aveva iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo conquistando nel 1998 la fascia di Miss Toscana. Nel corso della sua carriera Safroncik ha recitato in produzioni cinematografiche e televisive di successo, tra cui “Metronotte”, “C’era un cinese in coma”, “Carabinieri”, “Don Matteo”, “Vento di Ponente” e “CentoVetrine”, ruolo che nel 2004 l’ha consacrata presso il grande pubblico.

Tornata sul palco di Miss Italia questa volta come ospite e componente della giuria, l’attrice ha raccontato l’emozione di vivere la manifestazione da una prospettiva completamente diversa. “È un’emozione grande. Ho visto le ragazze che si preparavano nel backstage e la vita ti fa vedere le cose da entrambe le facce. Ora, sono dall’altra parte in giuria. Questo è davvero toccante. Alle ragazze consiglio di essere sé stesse, di mostrare le emozioni che portano dentro: la sincerità dei loro sguardi arriva e conquista. Bisogna darsi da fare, perché questo è un mestiere fatto di tanti sacrifici. Ma se una ragazza ci crede, oggi ci sono tante possibilità. Soprattutto grazie a Internet, che ci permette di arrivare molto più lontano e di avere opportunità che un tempo non esistevano”.

Presente anche Katia Buchicchio, Miss Italia 2025 e madrina della serata, mentre la parte musicale ha visto protagonisti il cantautore calabrese Giovanni Segreti Bruno, vincitore di Area Sanremo 2018 e del Premio Amnesty International Emergenti 2025, i Freschi di Zona e il violinista elettrico internazionale Andrea Casta con il suo The Space Violin-Visual Concert.

Moda, danza e il premio #LaCalabriachevince

La serata è stata arricchita dalla moda della Masellis Boutique, dai gioielli Miluna della Gioielleria Perrone di Trebisacce e dalle coreografie curate da Lia Molinaro, con esibizioni di danza contemporanea e danza aerea affidate ad Alessia Mandoliti, Marina Oliva, Ilaria Azzinnaro e Maria Ilenia Tucci. Tra i momenti più significativi anche l’assegnazione del premio #LaCalabriachevince, riconoscimento dedicato alle personalità che attraverso talento, impegno e passione contribuiscono a valorizzare la Calabria. Il premio è stato conferito ad Anna Safroncik, Andrea Casta, al sindaco di Trebisacce Francesco Mundo, a Giada Fazzalari, direttrice de L’Avanti della domenica, e a Francesca Marchese, attrice prematuramente scomparsa, con il riconoscimento ritirato dal fratello Gaetano.

Il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento e per la collaborazione con Miss Italia Calabria. “Devo fare i complimenti per lo spettacolo e per l’organizzazione, a Carmelo e Linda e a tutto lo staff. A giudicare dagli umori e dai commenti raccolti, c’è stata grande soddisfazione. Siamo molto contenti della scelta che abbiamo fatto”. Il primo cittadino ha poi sottolineato il valore strategico della manifestazione per la promozione del territorio: “Il legame tra Trebisacce e Miss Italia Calabria significa legare la bellezza alla nostra città. Vogliamo fare della bellezza un segno distintivo di Trebisacce e proprio da questa visione è nata una sinergia che riteniamo importante e strategica per il nostro territorio.”

La nuova Miss Calabria 2026 ha vissuto la proclamazione tra emozione e incredulità. Sara Genova ha raccontato la gioia per un risultato che potrebbe rappresentare il primo passo verso la realizzazione del suo sogno nel mondo dello spettacolo. “Sono veramente emozionata, non me l’aspettavo. Spero di portare il nome della Calabria in alto. Alle finali nazionali, porterò il mio buon cuore, la mia spontaneità e la mia autenticità. Il mio sogno è fare l’attrice e spero che Miss Italia possa darmi questa opportunità”. Ora per Sara Genova si apre il capitolo più importante: la partecipazione alla fase nazionale di Miss Italia 2026, dove rappresenterà la Calabria con l’obiettivo di conquistare la corona più ambita.