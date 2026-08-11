Incidente sull’A2 tra auto e furgone: quattro feriti e traffico in tilt | FOTO

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina sull’autostrada A2, al km 335 in direzione sud, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un furgone. Quattro le persone a bordo dell’autovettura rimaste ferite: una è stata trasportata presso una struttura ospedaliera di Catanzaro, mentre altre tre sono state trasferite presso strutture sanitarie della provincia di Vibo Valentia. Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con gli operatori sanitari del 118 per l’estrazione di uno dei passeggeri dall’abitacolo.

Le tre persone a bordo del furgone sono state invece sottoposte a controllo sanitario sul posto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e personale ANAS. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la carreggiata in direzione sud è stata temporaneamente chiusa al transito, con circa tre chilometri di coda.