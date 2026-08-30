Incidente sull’A2 in Calabria, camion si ribalta tra Frascineto e Sibari: traffico deviato

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è bloccato in direzione sud tra Frascineto e Sibari, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante al km 208,00 nel comune di Saracena (CS). Per consentire le operazioni di recupero del mezzo è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto. Il traffico diretto verso sud viene deviato lungo le strade provinciali 263 e 241, con rientro sull’A2 allo svincolo di Sibari.

Si registrano rallentamenti anche sulla carreggiata opposta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sibari e Frascineto. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.