Incidente sull’A2 a Scilla, traffico sbloccato verso Sud: si transita sulla corsia di sorpasso

Disagi questa mattina sull’Autostrada del Mediterraneo, nel territorio di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, per un incidente che ha coinvolto due veicoli. Dopo il blocco temporaneo della circolazione, Anas ha comunicato la riapertura al traffico: al momento i mezzi procedono sulla sola corsia di sorpasso

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Mattinata di disagi lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove un incidente stradale ha coinvolto due veicoli nel territorio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. A seguito dell’impatto, la circolazione in direzione Sud era stata temporaneamente bloccata nel tratto compreso tra il km 422,847 e il km 429,081, con inevitabili ripercussioni sul traffico lungo uno degli assi viari più importanti della Calabria.

Traffico sbloccato sull’Autostrada del Mediterraneo

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità, nella messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione. Poco dopo è arrivato l’aggiornamento di Anas Calabria: il traffico sull’A2 a Scilla è stato sbloccato. La circolazione è quindi ripresa in direzione Sud, anche se al momento si transita esclusivamente sulla corsia di sorpasso.

Viabilità ancora rallentata a Scilla

La situazione è dunque in progressivo miglioramento, ma nel tratto interessato dall’incidente potrebbero verificarsi ancora rallentamenti e code, soprattutto fino al completamento delle operazioni sulla carreggiata. Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza lungo l’A2 in provincia di Reggio Calabria e ricorda la campagna per la sicurezza stradale “Quando sei alla guida tutto può aspettare! – Guida e Basta!”.

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