Incidente sulla Tangenziale di Catania, scontro tra moto e auto: un ferito e traffico in tilt

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel Catanese, lungo la R.A. 15 “Tangenziale ovest di Catania”. A rendere noto quanto accaduto è Anas, che ha segnalato anche ripercussioni sulla circolazione. Il sinistro si è verificato al km 6.300, all’altezza di Misterbianco, in provincia di Catania. Secondo le informazioni diffuse da Anas, nell’incidente stradale a Misterbianco sono rimasti coinvolti due mezzi: una motocicletta e un’automobile.

Traffico rallentato e code sulla R.A. 15

L’incidente ha avuto conseguenze immediate anche sulla viabilità. Nel tratto interessato si registra infatti traffico rallentato con code. I rallentamenti riguardano la carreggiata in direzione dello svincolo con la SS 114 Catania Sud, lungo la R.A. 15, in corrispondenza del chilometro 6.300. La presenza dei mezzi coinvolti e le operazioni successive al sinistro stanno quindi incidendo sulla normale circolazione lungo uno degli assi viari più importanti dell’area catanese.