Incidente sulla SS280 “Dei Due Mari” a Marcellinara: coinvolti un camion e un’auto, cinque feriti

Mattinata di disagi lungo la strada statale 280 “Dei Due Mari”, dove un incidente stradale ha provocato il ferimento di cinque persone nel territorio di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Il sinistro si è verificato in corrispondenza del km 21,000, lungo la carreggiata in direzione Lamezia Terme, e ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Cinque persone ferite, carreggiata temporaneamente chiusa

A seguito dell’incidente si è resa necessaria la chiusura provvisoria della carreggiata in direzione Lamezia Terme, per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e gli accertamenti necessari. Il bilancio comunicato da Anas è di cinque persone ferite. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Traffico deviato allo svincolo di Settingiano

Durante la chiusura della SS280, il traffico diretto verso Lamezia Terme è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Settingiano. Gli automobilisti sono stati indirizzati sulla SP168/1, con successivo rientro sulla statale allo svincolo di Marcellinara. La deviazione ha consentito di alleggerire il tratto interessato dall’incidente e di permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza mentre proseguivano le attività di rimozione dei veicoli e di ripristino della sede stradale.

Riaperta la SS280 “Dei Due Mari”, circolazione tornata regolare

In un successivo aggiornamento, Anas ha comunicato la riapertura della SS280 “Dei Due Mari” in direzione Lamezia Terme. La carreggiata precedentemente interessata dalla chiusura è nuovamente percorribile e la circolazione è tornata regolare. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno determinato lo scontro tra il mezzo pesante e l’autovettura.