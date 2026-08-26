Incidente sulla SS106 a Isola di Capo Rizzuto, poliziotto fuori servizio soccorre i feriti: il plauso del SAP

“La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Crotone esprime il proprio convinto plauso e sincero apprezzamento all’Assistente della Polizia di Stato Luigi Palmieri, in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Crotone, per lo spirito di servizio, la professionalità e l’attaccamento al dovere dimostrati in occasione di un incidente stradale verificatosi nella giornata del 25 agosto lungo la Strada Statale 106”. Lo afferma in una nota la Segreteria Provinciale SAP Crotone.

“Intorno alle ore 17.30, mentre si trovava fuori dall’orario di servizio, transitando al km 231 della SS 106, all’altezza dell’ingresso del Comune di Isola di Capo Rizzuto, Palmieri si è trovato dinanzi a un grave sinistro che vedeva coinvolti tre veicoli, con la presenza di persone ferite. Resosi conto della situazione, non ha esitato a fermarsi. Dopo aver indossato il giubbotto ad alta visibilità, ha raggiunto i veicoli coinvolti per verificare le condizioni degli occupanti e prestare loro la prima necessaria assistenza. Ha quindi contattato tempestivamente la Sala Operativa della Questura di Crotone, richiedendo l’immediato intervento di un’ambulanza e di una pattuglia della Polizia Stradale”.

“In attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha messo in sicurezza la zona mediante il posizionamento del triangolo di emergenza, ha vigilato sulle condizioni della persona ferita e tranquillizzato gli altri soggetti coinvolti. Contestualmente, si è adoperato per la gestione della viabilità in un tratto della SS 106 particolarmente pericoloso e densamente trafficato, esponendosi personalmente ai rischi derivanti dal continuo transito dei veicoli e mettendo a repentaglio la propria incolumità per prestare soccorso ai feriti e tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada”.

“Ha inoltre acquisito i dati e la documentazione dei veicoli e delle persone coinvolte e documentato fotograficamente la scena dell’incidente, fornendo così un contributo utile alle successive attività di rilievo. L’Assistente Palmieri è rimasto sul posto fino all’arrivo dei sanitari e degli operatori della Polizia Stradale, assicurando assistenza ai coinvolti e contribuendo alla sicurezza della circolazione. L’episodio assume particolare rilievo anche perché avvenuto sulla Strada Statale 106, arteria tristemente nota per l’elevato numero di gravi incidenti e spesso definita ‘strada della morte'”.

“Il comportamento di Luigi Palmieri rappresenta un esempio concreto di cosa significhi essere poliziotti anche quando il proprio turno di servizio è terminato – sottolinea la Segreteria Provinciale SAP di Crotone –. Di fronte a persone in difficoltà non si è voltato dall’altra parte, ma ha messo spontaneamente la propria esperienza e professionalità al servizio degli altri, esponendosi personalmente per garantire assistenza e sicurezza. È in comportamenti come questo che trovano concreta espressione il senso del dovere, il coraggio, l’umanitàe lo spirito di servizio che contraddistinguono le donne e gli uomini della Polizia di Stato”.

“Per il SAP, episodi come questo meritano di essere adeguatamente valorizzati, perché testimoniano la vera essenza della Polizia di Stato e il valore di donne e uomini che continuano a sentirsi al servizio della collettività anche al di fuori dell’orario di lavoro. La Segreteria Provinciale SAP di Crotone esprime pertanto all’Assistente Luigi Palmieri il proprio sincero elogio e apprezzamento, auspicando che il comportamento tenuto nell’occasione possa ricevere il giusto e meritato riconoscimento”.