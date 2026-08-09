Incidente sulla SS 280 a Marcellinara, coinvolta un’auto della Guardia di Finanza: cinque persone ferite

“L’USIF Calabria esprime la propria vicinanza ai militari della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, rimasti coinvolti questa notte in un incidente stradale avvenuto, al rientro in sede dopo il servizio, lungo la S.S. 280 “Dei Due Mari”, nel territorio di Marcellinara, in direzione Lamezia Terme. Il sinistro, la cui dinamica è tuttora in corso di accertamento da parte degli organi competenti, ha coinvolto un veicolo della Guardia di Finanza e un mezzo pesante, interessando complessivamente cinque persone. Fortunatamente, le condizioni di tutte le persone coinvolte non risultano gravi. Uno dei finanzieri si trova ancora presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti, ma il quadro clinico è rassicurante e le dimissioni sono previste a breve”. Lo afferma in una nota USIF Calabria Unione Sindacale Italiana Finanzieri.

“Anche gli altri militari coinvolti stanno bene e hanno riportato soltanto ferite di lieve entità. Condizioni rassicuranti anche per le persone che viaggiavano a bordo del mezzo pesante, che, sulla base delle informazioni disponibili, non avrebbero riportato conseguenze di particolare gravità”.

“L’USIF Calabria si è attivata sin dalle prime ore, assicurando ai colleghi la massima assistenza e tutela, anche sotto il profilo legale, per ogni eventuale adempimento o esigenza connessa all’accaduto. L’Organizzazione sindacale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto costante con i colleghi interessati e garantendo loro tutto il supporto necessario. Ai finanzieri, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte nel sinistro va l’augurio di una pronta e completa ripresa”.