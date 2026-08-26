Incidente sulla Messina-Catania, furgone contro le barriere dopo il casello di Giarre: traffico in tilt

La conseguenza più importante dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla Messina-Catania è che non risultano persone ferite in modo grave. L’episodio ha però provocato una situazione di forte pericolo lungo l’autostrada e pesanti ripercussioni sulla circolazione. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, subito dopo il casello di Giarre, lungo la carreggiata in direzione Messina. Un furgone, per cause che non sono state indicate nel comunicato, ha urtato le barriere protettive dell’autostrada. Dopo l’impatto, il veicolo si è arrestato al centro della carreggiata, creando un ostacolo improvviso per tutti i mezzi che stavano sopraggiungendo.

Furgone in mezzo alla carreggiata, evitato il coinvolgimento degli altri mezzi

La posizione assunta dal furgone dopo l’urto ha reso particolarmente delicata la situazione. Le auto e i mezzi pesanti che viaggiavano alle sue spalle si sono infatti trovati davanti il veicolo fermo sulla carreggiata. Tra i mezzi in arrivo erano presenti anche numerosi tir, ma i conducenti sono riusciti a fermarsi in tempo. La frenata dei veicoli che seguivano ha così evitato che l’incidente iniziale provocasse un tamponamento a catena, con il possibile coinvolgimento di auto e mezzi pesanti.

Due persone a bordo del furgone, nessuna ferita grave

Nel furgone si trovavano due occupanti. Nonostante l’urto contro le barriere e la successiva posizione del mezzo sulla carreggiata, nessuno dei due avrebbe riportato ferite gravi. Il rischio maggiore, dopo il primo impatto, è stato rappresentato proprio dal furgone rimasto fermo in mezzo alla strada e dalla necessità, per chi arrivava da dietro, di rallentare e arrestare rapidamente la marcia. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto più pesanti, soprattutto considerando la presenza di diversi mezzi pesanti lungo lo stesso tratto autostradale.

Circolazione bloccata e lunghe code sulla Messina-Catania

L’incidente ha avuto conseguenze immediate sul traffico. Sul tratto interessato della Messina-Catania la circolazione si è rapidamente congestionata, con la formazione di lunghe colonne di auto e tir. La presenza del furgone sulla carreggiata e le operazioni necessarie per gestire l’incidente hanno reso particolarmente difficoltoso il transito, provocando forti rallentamenti. Con il progressivo aumento delle code, numerosi automobilisti hanno quindi deciso di cercare un percorso alternativo.

Uscita a Giarre e percorso alternativo lungo la SS 114

Per evitare di rimanere intrappolati nelle code, molti conducenti hanno scelto di lasciare l’autostrada attraverso il casello di Giarre. Da lì, diversi automobilisti hanno proseguito il viaggio utilizzando la SS 114 in direzione Messina, scegliendo la strada statale per aggirare il tratto della Messina-Catania interessato dall’incidente e dai rallentamenti. La Statale 114 è diventata quindi l’alternativa utilizzata da chi ha preferito uscire dall’autostrada anziché affrontare le lunghe colonne di mezzi.

Sul posto Polizia Stradale e mezzi di soccorso

Nell’area dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. Le operazioni hanno riguardato l’assistenza alle persone coinvolte e la messa in sicurezza del tratto autostradale, reso particolarmente delicato dalla presenza del furgone fermo al centro della carreggiata. Nel frattempo, alle spalle dell’incidente continuavano ad accumularsi veicoli, con ripercussioni significative sulla viabilità.