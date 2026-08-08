Incidente mortale sulla SS106 a Pietragrande, riaperta la Statale Jonica

Il tratto nel territorio di Montauro era stato chiuso in entrambe le direzioni dopo lo scontro tra due veicoli nel quale ha perso la vita una persona. Circolazione ripristinata dopo l’intervento di Anas e forze dell’ordine

incidente ss106 (2)

E’ stata riaperta nelle prime ore della notte la strada statale 106 “Jonica”, precedentemente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 171,200 al km 171,400, a Pietragrande nel territorio comunale di Montauro in provincia di Catanzaro, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli leggeri e nell’impatto una persona è deceduta.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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