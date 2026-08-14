Incidente mortale a Letojanni, muore un 39enne di Taormina

Un uomo di 39 anni di Taormina ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera a Letojanni, lungo la Statale 114. Lo scontro si è verificato nella tarda serata di ieri ed ha coinvolto una Vespa, sulla quale viaggiavano il trentanovenne e una donna, e un’Audi. Secondo quanto ricostruito, lo scooter stava percorrendo la Statale in direzione Messina quando si è scontrato con l’auto, che proveniva dal torrente Mazzeo e aveva imboccato la rampa per immettersi sulla 114.

Il 39enne trasportato al Policlinico di Messina

Dopo l’incidente, le condizioni dell’uomo sono apparse subito le più serie. Il conducente della Vespa è stato quindi trasferito al Policlinico di Messina nel tentativo di prestargli le cure necessarie. Nonostante l’intervento dei sanitari, però, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. I medici non sono riusciti a salvargli la vita. La notizia della morte del trentanovenne ha trasformato così in tragedia l’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo una delle principali arterie viarie della zona ionica.

La Vespa viaggiava in direzione Messina

Al momento dello scontro, la Vespa stava procedendo lungo la Statale in direzione del capoluogo. A bordo, insieme al conducente, si trovava anche una donna. L’Audi, invece, proveniva dalla zona del torrente Mazzeo e aveva imboccato la rampa di accesso alla SS114. Lo scontro è avvenuto durante la fase di immissione dell’automobile sulla carreggiata.