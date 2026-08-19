Incidente aereo, morti gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Gasparri: “profondamente addolorato”

“Sono profondamente addolorato dalla morte per un incidente aereo dell’avvocato Carlo Arnulfo e dell’avvocato Angela Buccico. In particolare, mi stringo con partecipazione e con immenso affetto alla famiglia Buccico, per l’antico legame di amicizia che mi lega al padre di Angela, Nicola Buccico, e al fratello Rocco, Vicesindaco di Matera. È una notizia che non avremmo mai voluto che ci raggiungesse. Ho conosciuto l’avvocatessa Angela Buccico e, anche recentemente, avevo potuto apprezzarne la competenza con cui si è dedicata alla professione forense. Partecipo all’immenso dolore per questo tragico epilogo”. Lo dichiara il presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, senatore Maurizio Gasparri.