Inchiesta sugli appalti delle autostrade siciliane, il CAS: “avevamo già rilevato gravi anomalie”

“Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in relazione alle notizie di stampa riguardanti l’indagine della Procura di Messina su appalti di manutenzione della rete autostradale, esprime il più vivo apprezzamento per l’operato della Procura della Repubblica di Messina e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, e rinnova la piena fiducia nell’operato dell’Autorità giudiziaria, con la quale collabora senza riserve”. Lo afferma in una nota Consorzio per le Autostrade Siciliane.

“Sul piano amministrativo, Autostrade Siciliane si era mossa in anticipo ed aveva già da tempo rilevato gravi anomalie negli appalti oggetto di indagine. L’appalto per l’ illuminazione delle gallerie della A18 e A20, era stato infatti risolto per inadempimento, dopo diverse contestazioni fatte nel 2024 e nel 2025. Per l’appalto di manutenzione dei cavalcavia della A18, la struttura di gestione del Consorzio aveva già formalmente contestato all’impresa aggiudicataria gravi inadempienze contrattuali, con la diffida ed il preannuncio di esecuzione in danno”.

“L’indagine della Procura di Messina adesso consente di chiarire cosa si muoveva dietro questi appalti. Il Consorzio si riserva la costituzione di parte civile, in attesa che le indagini abbiano la loro conclusione e venga definitivamente delineato il quadro delle responsabilità”.