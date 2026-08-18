Incentivi dell’Unione Europea per l’energia: tutte le spese ammesse, auto elettriche escluse | ELENCO

La decisione dell’Unione Europea di introdurre nuove misure di flessibilità fiscale per gli investimenti energetici segna un passaggio rilevante nella strategia comunitaria verso la transizione energetica. Gli Stati membri potranno beneficiare di un margine aggiuntivo di spesa fino allo 0,6% del Prodotto interno lordo cumulato nel triennio 2026-2028, attraverso una deroga alle regole del Patto di Stabilità. Il meccanismo prevede un limite annuo dello 0,3% del Pil e si inserisce all’interno del più ampio tetto dell’1,5% previsto per le spese della difesa. L’obiettivo è consentire ai governi di aumentare gli investimenti in settori considerati strategici per la sicurezza energetica, la riduzione delle emissioni e l’ammodernamento delle infrastrutture. La Commissione Europea ha individuato ventidue voci di spesa ammissibili. Si tratta di un elenco definito esemplificativo e non esaustivo, che comprende interventi destinati alle famiglie, al settore pubblico, alle imprese, alle infrastrutture di trasporto e al comparto energetico.

Famiglie, incentivi per pompe di calore, solare, geotermia e ristrutturazioni

Una parte consistente delle misure riguarda direttamente le famiglie e l’efficientamento delle abitazioni. Tra gli interventi ammessi figurano le sovvenzioni per lo sviluppo dell’energia geotermica e solare, oltre agli incentivi destinati ai sistemi residenziali di stoccaggio dell’energia. Particolare attenzione viene riservata anche alla sostituzione delle vecchie caldaie a combustibili fossili con tecnologie più efficienti e meno inquinanti, come le pompe di calore. Sono inoltre previste sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato per sostenere interventi di ristrutturazione edilizia di media o profonda entità, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici e migliorare le loro prestazioni. Tra le spese ammissibili rientrano anche gli interventi per realizzare infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici.

Auto elettriche escluse dagli incentivi diretti, via libera alle colonnine di ricarica

Sul fronte della mobilità, la linea europea distingue nettamente tra l’acquisto dei veicoli e la costruzione delle infrastrutture necessarie al loro utilizzo. Gli incentivi diretti per l’acquisto di auto elettriche sono infatti esplicitamente esclusi dalle deroghe. Al contrario, potranno essere sostenuti gli investimenti destinati alle infrastrutture di ricarica, sia in ambito domestico sia nel settore aziendale e pubblico. La strategia punta quindi a rafforzare la rete di supporto alla mobilità elettrica, privilegiando la realizzazione delle condizioni strutturali necessarie alla diffusione dei veicoli a zero emissioni.

Trasporto urbano e ferrovie, spazio a tram, metropolitane e nuovo materiale rotabile

Le nuove regole consentono agli Stati di utilizzare il margine fiscale anche per finanziare il trasporto urbano pulito. Tra le spese ammesse figurano gli investimenti pubblici in infrastrutture e materiale rotabile destinato a tram e metropolitane. Sono comprese anche le infrastrutture ferroviarie e il relativo materiale rotabile. L’impostazione della Commissione punta quindi a favorire una mobilità sostenibile non soltanto attraverso l’elettrificazione dei mezzi privati, ma anche attraverso il rafforzamento del trasporto pubblico di massa.

Imprese, incentivi per la decarbonizzazione industriale

Il nuovo quadro europeo coinvolge direttamente anche il sistema produttivo. Le imprese potranno beneficiare di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e di sovvenzioni o prestiti agevolati per la ristrutturazione energetica degli edifici. Un’altra voce riguarda gli incentivi finanziari mirati destinati ad aumentare il tasso di adozione delle tecnologie necessarie alla decarbonizzazione industriale. L’obiettivo è accelerare la trasformazione dei processi produttivi, riducendo il consumo di combustibili fossili e sostenendo l’introduzione di tecnologie a minore impatto ambientale.

Edifici pubblici, investimenti in rinnovabili e riqualificazione energetica

Anche il settore pubblico rientra tra i destinatari delle nuove possibilità di spesa. Gli enti potranno finanziare interventi per la produzione e lo stoccaggio in loco di energia rinnovabile, oltre a programmi di ristrutturazione energetica di media o profonda entità degli edifici pubblici. La misura mira a rendere la pubblica amministrazione parte attiva del processo di efficientamento energetico, attraverso investimenti capaci di ridurre consumi ed emissioni.

Rinnovabili e reti elettriche al centro della strategia energetica europea

Il settore energetico rappresenta il nucleo principale delle misure previste. Gli Stati membri potranno destinare risorse a grandi progetti legati alle energie rinnovabili, includendo sia la produzione di energia elettrica sia i sistemi di riscaldamento. Sono previsti investimenti anche nelle tecnologie delle batterie e dello stoccaggio dell’energia, fondamentali per gestire la produzione proveniente da fonti intermittenti. Un’altra voce strategica riguarda le reti elettriche, con investimenti destinati sia alle infrastrutture sia alle tecnologie necessarie per aumentarne capacità, resilienza ed efficienza.

Nucleare tra gli investimenti ammessi dalla flessibilità Ue

Tra le voci indicate dalla Commissione figurano anche gli investimenti in centrali nucleari. L’inserimento del nucleare tra le spese ammissibili rappresenta uno degli aspetti più significativi del pacchetto, perché riconosce questa fonte come parte delle possibili strategie nazionali per la sicurezza e la stabilità del sistema energetico. La scelta consente quindi agli Stati che intendono puntare sull’atomo di utilizzare i nuovi margini fiscali anche per questo tipo di infrastrutture.

Idrogeno pulito e combustibili rinnovabili tra le tecnologie finanziabili

Le nuove misure comprendono anche investimenti nelle tecnologie per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi. L’energia elettrica utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. Sono inoltre compresi gli investimenti in combustibili rinnovabili sostenibili, considerati un altro strumento utile alla riduzione delle emissioni nei settori più difficili da elettrificare.

Contratti per differenza e stabilizzazione dei prezzi dell’energia pulita

Tra gli strumenti previsti rientrano anche i contratti bidirezionali per differenza destinati alla produzione di energia pulita. Si tratta di strumenti pensati per contribuire alla stabilizzazione dei ricavi dei produttori e, allo stesso tempo, ridurre l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi energetici. Il ricorso a questi meccanismi rientra nella più ampia strategia europea volta a creare condizioni economiche più prevedibili per gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni.

Sicurezza fisica e informatica degli impianti energetici

Le nuove regole comprendono anche gli investimenti destinati a rafforzare la sicurezza fisica e informatica dei sistemi energetici. La protezione delle infrastrutture strategiche viene quindi considerata parte integrante della transizione energetica. La crescente digitalizzazione delle reti e degli impianti rende infatti sempre più rilevante la capacità di prevenire sia minacce fisiche sia attacchi informatici.

Le 22 misure ammesse dalla Commissione Europea

Nel dettaglio, per le famiglie sono ammesse sovvenzioni per l’energia geotermica e solare, per i sistemi residenziali di immagazzinamento dell’energia, per la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore, per le infrastrutture domestiche di ricarica dei veicoli elettrici e sovvenzioni o prestiti a tasso agevolato per ristrutturazioni medie o profonde degli edifici residenziali.

Per il settore pubblico sono previsti investimenti nella produzione e nello stoccaggio in loco di energia rinnovabile e nelle ristrutturazioni di edifici di media o profonda entità.

Per le imprese sono compresi incentivi fiscali per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, sovvenzioni e prestiti agevolati per ristrutturazioni di edifici e incentivi finanziari mirati per aumentare l’adozione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale.

Per le infrastrutture di trasporto sono ammessi investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nel trasporto urbano pulito con infrastrutture e materiale rotabile come tram e metropolitane, e nelle infrastrutture ferroviarie con il relativo materiale rotabile.

Nel settore energetico rientrano gli investimenti in progetti di energia rinnovabile, nella produzione elettrica e nel riscaldamento, nelle tecnologie delle batterie e di stoccaggio, nelle centrali nucleari, nelle infrastrutture e tecnologie delle reti elettriche, nella produzione di idrogeno mediante elettrolisi alimentata da energia rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, nelle tecnologie per l’efficienza energetica connesse al sistema energetico, nei combustibili rinnovabili sostenibili, nei contratti bidirezionali per differenza per la produzione di energia pulita e nel rafforzamento della sicurezza fisica e informatica dei sistemi energetici.

Transizione energetica, la flessibilità fiscale apre una nuova fase

Il nuovo quadro definito dall’Unione Europea amplia dunque gli strumenti a disposizione degli Stati membri per sostenere la transizione energetica senza gravare interamente sui margini ordinari di bilancio. Dalle pompe di calore alle ristrutturazioni, dalle colonnine di ricarica alle ferrovie, fino a rinnovabili, nucleare, idrogeno e reti elettriche, il ventaglio degli interventi ammessi copre una parte significativa delle infrastrutture e delle tecnologie considerate strategiche per la trasformazione del sistema energetico europeo. La portata effettiva della misura dipenderà ora dalle scelte dei singoli governi e dalla capacità di trasformare il nuovo spazio fiscale in investimenti concreti tra il 2026 e il 2028.