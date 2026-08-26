Incendio in Aspromonte sopra Cardeto, le fiamme visibili da tutta Reggio Calabria | FOTO

Un incendio è divampato questa sera sulle montagne dell’Aspromonte, nell’area a monte di Cardeto, nell’immediato entroterra di Reggio Calabria. Le fiamme stanno interessando la zona montana e, con il calare dell’oscurità, risultano particolarmente evidenti anche a grande distanza. Il bagliore del fronte di fuoco è infatti ben visibile da Reggio Calabria, da dove è possibile osservare le fiamme sulle montagne che sovrastano il territorio cittadino. Proprio l’oscurità rende ancora più evidente il contrasto tra il profilo dell’Aspromonte e la zona interessata dal rogo.

Il rogo ben visibile da Reggio Calabria

L’incendio sopra Cardeto sta attirando l’attenzione dei cittadini proprio per la sua visibilità. Da diversi punti di Reggio Calabria è possibile distinguere il bagliore provocato dalle fiamme sul versante montano, uno scenario particolarmente impressionante nelle ore serali. La posizione del rogo, sulle alture dell’entroterra reggino, permette infatti di osservarlo anche dalla città e dalle aree circostanti. Al momento, tuttavia, non sono disponibili informazioni ufficiali sull’esatta estensione dell’area interessata, né sull’eventuale presenza di più fronti di fuoco.

Incendio a Cardeto, da chiarire cause ed estensione

Restano inoltre da accertare le cause dell’incendio. In assenza di comunicazioni ufficiali non è possibile stabilire l’origine delle fiamme, né quantificare la superficie di vegetazione coinvolta. Non risultano al momento disponibili elementi verificati che consentano di indicare eventuali rischi per abitazioni o centri abitati. La situazione assume particolare rilevanza per la vicinanza geografica dell’area di Cardeto all’Aspromonte e a Reggio Calabria, in un territorio caratterizzato da ampie superfici boschive e di vegetazione. La Calabria si trova inoltre nel pieno della campagna antincendio boschivo 2026, il cui periodo di massima attenzione è previsto fino al 5 settembre.

Aspromonte, attenzione alta per gli incendi boschivi

Quello di questa sera riporta quindi l’attenzione sul problema degli incendi nell’entroterra di Reggio Calabria. La Protezione Civile regionale dispone di un servizio dedicato all’antincendio boschivo (AIB), mentre per le emergenze restano attivi i canali istituzionali. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli eventuali aggiornamenti degli organismi competenti per conoscere dimensioni e andamento dell’incendio, le forze impegnate nelle operazioni e soprattutto l’eventuale presenza di situazioni di pericolo. Per il momento il dato direttamente osservabile è quello di un rogo sulle montagne dell’Aspromonte a monte di Cardeto, chiaramente visibile da Reggio Calabria nella serata di oggi, mercoledì 26 agosto.